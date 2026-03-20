Livestream hở hang trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Một trong những nội dung được quy định tại dự thảo là vi phạm quy định phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ Công an đề xuất phạt tiền 10 - 20 triệu đồng đối với việc livestream các hành vi hở hang, kích dục trên không gian mạng (ảnh minh họa) ẢNH: MXH

Livestream hở hang, kích dục: Phạt 10 - 20 triệu đồng

Bộ Công an đánh giá vi phạm pháp luật trên không gian mạng thời gian qua tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Trong đó, tình trạng truyền bá, phát tán ấn phẩm đồi trụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong, mỹ tục.

Nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền lối sống, văn hóa đi ngược lại đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu tới nhận thức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên.

Tại dự thảo, cơ quan này đề xuất phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với việc phát trực tiếp (livestream) các hành vi hở hang, kích dục hoặc thực hiện các hành động dâm ô trên không gian mạng.

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với các hành vi: đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video, âm thanh hoặc bài viết có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, trang thông tin điện tử.

Cùng đó là thiết lập, quản trị các hội, nhóm, kênh trên mạng xã hội chuyên để chia sẻ dữ liệu đồi trụy; cung cấp đường dẫn trực tiếp đến các trang mạng, ứng dụng có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc dịch vụ mại dâm…

Chế tài ở ngưỡng cao hơn, từ 25 - 50 triệu đồng, sẽ áp dụng với các hành vi: thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, chuyên trang trên mạng xã hội, hệ thống thông tin, ứng dụng có nội dung quảng cáo mại dâm, khiêu dâm, đồi trụy.

Hoặc tổ chức quay phim, phát hình ảnh trực tuyến có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; không kiểm duyệt, ngăn chặn, loại bỏ nội dung khiêu dâm, đồi trụy…

Kỳ vọng làm "trong sạch" mạng xã hội

Thực tế hiện nay, khi lướt các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp các video, phiên livestream chứa hình ảnh phản cảm. Một số chủ tài khoản vì muốn tăng lượng theo dõi, tương tác đã coi đây là công cụ thu hút người xem.

Chị Trịnh Sương (36 tuổi, trú tại Hà Nội) kể vài ngày trước bảng tin của mình vô tình xuất hiện livestream của một tài khoản có nội dung dung tục. Trong livestream, 2 cô gái ăn mặc hở hang, liên tục nói về chủ đề giới tính, kèm theo những lời mời gọi tham gia vào hội nhóm (gắn link bên dưới). Livestream thu hút hàng ngàn mắt xem.

Người phụ nữ lo ngại những livestream tương tự như trên sẽ là nguồn thông tin độc hại đối với người dùng mạng xã hội, nhất là trẻ em, học sinh. Nếu tiếp xúc quá nhiều với nội dung ấy, nhận thức, lối sống có thể bị lệch lạc.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cũng đánh giá mạng xã hội dần trở thành kênh kiếm thu nhập quan trọng của những "người sáng tạo nội dung số". Vì thế, số lượng người theo dõi, xem, tương tác trên mỗi video hoặc livestream là yếu tố quyết định đến khoản thu lợi mang về.

Để "chạy đua", không ít chủ tài khoản lựa chọn theo hướng sản xuất các video, livestream phản cảm, hút người xem bằng khoe cơ thể thay vì nội dung. Đằng sau những video ấy, có người gắn link sản phẩm nhằm quảng cáo, song cũng có trường hợp mời gọi tham gia các trang cá độ, hội nhóm không lành mạnh, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo…

Cho rằng đề xuất của Bộ Công an là cần thiết và phù hợp, luật sư kỳ vọng đây sẽ là một trong những giải pháp tạo ra chuẩn mực đối với những người "sáng tạo nội dung số", giúp mạng xã hội lành mạnh hơn. Ông Hùng cũng kiến nghị nên có hướng dẫn xác định mức nào thì bị xác định là "các hành vi hở hang, kích dục", để áp dụng thống nhất khi quy định được thông qua.