Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm chỉ mẹo phòng tránh lộ dữ liệu cá nhân khi dùng AI

Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống. Từ viết nội dung, tạo hình ảnh, tra cứu thông tin cho đến hỗ trợ xử lý dữ liệu, AI giúp nhiều công việc được thực hiện nhanh và thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi đó là những rủi ro bảo mật ngày càng rõ ràng. Nhiều người dùng chưa ý thức đầy đủ rằng các hệ thống AI hoạt động dựa trên việc thu thập và xử lý dữ liệu. Khi người dùng nhập thông tin vào hệ thống, dữ liệu đó có thể được lưu trữ, phân tích và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nếu không cẩn trọng, nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đại tá, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ẢNH: Q.H

Đại tá, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng là người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu việc ứng dụng AI trong công việc và đời sống. Ông là đồng tác giả cuốn sách Bình dân học vụ AI (cùng với 2 tác giả Võ Đức Trưởng và Nguyễn Thụy Miên) xuất bản mới đây.

Trong quá trình tìm hiểu, vấn đề bảo mật dữ liệu khi sử dụng các công cụ AI được ông đặc biệt quan tâm. Nội dung này cũng được đề cập rất rõ trong cuốn sách Bình dân học vụ AI mà đại tá Liêm đồng chủ biên.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm trao đổi với đồng tác giả cuốn sách Bình dân học vụ số ẢNH: Q.H

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường AI hiện là vấn đề được nhiều quốc gia nghiên cứu và cảnh báo. Người dùng cần hiểu rằng, dữ liệu khi đưa vào các nền tảng AI có thể được xử lý tại nhiều trung tâm dữ liệu đặt ở các quốc gia khác nhau.

Trong nhiều trường hợp, người sử dụng không thể kiểm soát hoàn toàn quá trình lưu trữ và khai thác dữ liệu đó.

Từ thực tế này, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm khuyến cáo người dùng tuyệt đối không tải lên các nền tảng AI những thông tin nhạy cảm. Những dữ liệu cần tránh bao gồm thông tin cá nhân chi tiết, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, tài liệu nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp hoặc các tài liệu liên quan đến bí mật nhà nước.

Một số cách đề phòng rủi ro khi dùng AI

"AI nên được xem như một công cụ hỗ trợ gợi ý chúng ta về ý tưởng, phương pháp hoặc định hướng giải quyết vấn đề. Sau khi nhận được gợi ý, người dùng cần chủ động kiểm chứng, điều chỉnh và áp dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của mình", đại tá Liêm chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý người dùng nên hạn chế sử dụng danh tính thật khi đăng ký tài khoản trên các nền tảng AI hoặc các trợ lý ảo trực tuyến, kể cả tài khoản email. Việc sử dụng nickname hoặc tên rút gọn có thể giúp giảm nguy cơ lộ thông tin cá nhân và hạn chế việc liên kết trực tiếp với danh tính ngoài đời thực.

Một biện pháp khác được đại tá Liêm nhắc đến là thận trọng khi đăng ký các tài khoản trực tuyến. Người dùng có thể cân nhắc sử dụng tên thay thế hoặc tên viết tắt thay vì ghi đầy đủ họ và tên thật trong địa chỉ email hoặc tài khoản mạng trực tuyến. Điều này giúp giảm nguy cơ bị khai thác thông tin cá nhân từ các nền tảng công nghệ.

Đại tá, tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản về khoa học an ninh ẢNH: Q.H

Thời gian gần đây, các vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều, khiến người dân đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo mật dữ liệu. Nội dung này cũng thường xuyên được cử tri đề cập trong các buổi tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại các địa phương.

Cử tri kiến nghị, trong bối cảnh AI và các nền tảng số phát triển nhanh, việc xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo an ninh mạng là yêu cầu cấp thiết.