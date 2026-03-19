Bộ Công an đề xuất về định danh chủ quản hội, nhóm mạng xã hội

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo cơ quan soạn thảo, nội dung này hiện đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 25/2014 - công cụ pháp lý quan trọng trong giai đoạn đầu triển khai công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 12 năm thi hành, Nghị định số 25 đã bộc lộ một số hạn chế, cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình an ninh mạng đang diễn biến ngày càng phức tạp, quy mô, tính chất và mức độ nguy hiểm gia tăng.

Công an làm việc với một chủ tài khoản đăng thông tin kích động bạo lực trong hội nhóm Facebook ẢNH: C.A

Xác thực điện tử thông tin chủ quản hội, nhóm mạng xã hội

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất nghị định mới gồm 6 chương và 32 điều, quy định chi tiết về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này; bảo đảm an ninh dữ liệu…

Một trong những nội dung đáng chú ý là quản lý hội, nhóm trên không gian mạng.

Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, mạng xã hội có trách nhiệm thiết lập và thực hiện cơ chế quản lý, giám sát và xử lý các hội nhóm trên nền tảng do mình cung cấp nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hội nhóm để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện việc định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản hội, nhóm theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ chế xác thực thành viên và kiểm duyệt nội dung đăng tải; cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến hội, nhóm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật…

Về phía chủ quản, người kiểm duyệt nội dung hội nhóm, dự thảo yêu cầu phải tổ chức, quản lý hoạt động của hội, nhóm bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam; đề ra nội quy, quy định phù hợp với quy định của pháp luật và điều khoản sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp, văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Đồng thời, kiểm soát thành viên, nội dung đăng tải; kịp thời loại bỏ nội dung vi phạm pháp luật và báo cáo với nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu tội phạm…

Đối với người tham gia hội nhóm, dự thảo yêu cầu cần tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy hội nhóm và các điều khoản sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp; không đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung vi phạm pháp luật; cung cấp thông tin liên quan đến hội nhóm cho cơ quan chuyên trách khi được yêu cầu phối hợp xác minh, xử lý vụ việc…

Bịt "khoảng trống" vi phạm trên không gian mạng

Dự thảo của Bộ Công an còn có điểm mới "mang tính nền tảng" so với quy định hiện hành, đó là mô tả chi tiết các nhóm hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng như: lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, xâm hại trẻ em, vi phạm về quảng cáo, sản xuất, kinh doanh, thương mại, sở hữu trí tuệ, trò chơi điện tử, thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm...

Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc chi tiết hóa hành vi vi phạm sẽ bổ sung khoảng trống thực tiễn mà Nghị định số 25 chưa bao quát được.

Chẳng hạn hành vi sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (còn gọi là lừa đảo trực tuyến), Bộ Công an đề xuất quy định chi tiết gồm: giả danh lực lượng thực thi pháp luật, cơ quan nhà nước, nhân viên các doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến; kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính, sàn ngoại hối, chứng khoán, sàn tiền ảo và các trang mạng, loại hình đầu tư khác trên không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Cạnh đó là truy cập trái phép; sử dụng mã độc, phần cứng độc hại hoặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật của hệ thống thông tin thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến; sử dụng các hình ảnh, thông tin giả mạo hoặc sai sự thật gồm: biên lai chuyển tiền, căn cước công dân, thẻ ngân hàng, thẻ nhân viên… nhằm mục đích tiếp cận người dân…

Cơ quan chức năng khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm lừa đảo trực tuyến cần nhanh chóng chuyển thông tin về cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để kịp thời phối hợp, yêu cầu các ngân hàng thương mại, công ty tài chính chặn, sàn giao dịch tài sản số tạm dừng giao dịch các tài khoản số liên quan đến dòng tiền lừa đảo để xử lý theo quy định.