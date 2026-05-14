2 tài xế khai lý do đuổi đánh nhau gây náo loạn đường Phạm Văn Đồng

Ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Phước Thắng (45 tuổi, ở phường Vườn Lài) và Ngô Hồng Phi (53 tuổi, ở phường Xóm Chiếu) cho Công an phường Bình Lợi Trung để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Phước Thắng (bên trái) và Ngô Hồng Phi tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Phước Thắng hiện đang làm nghề tài xế ô tô công nghệ, còn Ngô Hồng Phi là tài xế xe tải. Cả 2 được xác định có liên quan vụ đánh nhau trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng.



Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông dừng xe giữa đường, cự cãi. Trong đó, một người cầm theo thanh gỗ, liên tục chửi bới rồi lao vào đuổi đánh người kia ngay giữa làn xe đang lưu thông.

Vụ việc khiến nhiều phương tiện đi qua khu vực bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào sáng 13.5 trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai người có hành động đuổi đánh nhau gây ảnh hưởng trật tự công cộng được xác định là Thắng và Phi. Tại cơ quan công an, cả 2 khai nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do va quẹt giao thông.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Camera ghi cảnh 2 tài xế đánh nhau ẢNH: CACC

Đường Phạm Văn Đồng là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của TP.HCM, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với cửa ngõ phía đông thành phố. Tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm nên các hành vi dừng xe, cự cãi hay đánh nhau giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ gây ùn ứ và tai nạn.

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã xử lý, thậm chí khởi tố nhiều trường hợp đánh nhau, gây náo loạn trên đường phố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhiều vụ xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ nhưng do không kiềm chế được cảm xúc đã dẫn đến ẩu đả, sử dụng hung khí, ảnh hưởng an ninh trật tự và gây bức xúc dư luận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, ứng xử văn minh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực để tránh hậu quả pháp lý đáng tiếc.