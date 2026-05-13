TP.HCM: Hai tài xế đánh nhau trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng

Trần Duy Khánh
13/05/2026 12:55 GMT+7

Từ việc va quẹt giao thông, 2 tài xế dừng xe giữa đường rồi lao vào đánh nhau trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM.

Trưa 13.5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 tài xế dừng xe giữa đường rồi lao vào đánh nhau trong làn ô tô đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM).

Theo đó, đoạn clip được người dân ghi lại cảnh 2 người đàn ông dừng ô tô giữa đường. Hai bên giằng co, chửi bới rồi lao vào đuổi đánh nhau, trong đó có một người cầm vật giống khúc gỗ. Vụ việc xảy ra trong làn đường ô tô một chiều, thời điểm đông đúc phương tiện qua lại, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Liên quan vụ việc, Công an phường Bình Lợi Trung đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mời làm việc những người liên quan, xử lý theo quy định. Bước đầu, nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ va quẹt giao thông.

Đường Phạm Văn Đồng được xem là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của TP.HCM, kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực trung tâm thành phố. Tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm nên các hành vi dừng xe, cự cãi hay đánh nhau giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ gây ùn ứ và tai nạn.

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã xử lý, thậm chí khởi tố nhiều trường hợp đánh nhau, gây náo loạn trên đường phố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhiều vụ xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ nhưng do không kiềm chế được cảm xúc đã dẫn đến ẩu đả, sử dụng hung khí, ảnh hưởng an ninh trật tự và gây bức xúc dư luận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, ứng xử văn minh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực để tránh hậu quả pháp lý đáng tiếc.

