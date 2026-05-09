TP.HCM: Tạm giữ tài xế công nghệ hành hung tình địch do ghen tuông

Liên quan vụ "TP.HCM: Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch", chiều 9.5, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ N.C.T (28 tuổi, quê Lâm Đồng).

Clip ghi lại vụ hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

N.C.T ghi lời khai tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an ghi nhận video đăng tải vụ việc một người bị hành hung lúc 19 giờ 40 ngày 8.5, trên tuyến đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức) gây mất an ninh trật tự khu vực.

Công an phường Thủ Đức đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Qua xác minh, công an mời nạn nhân trong vụ việc là anh L.Q.Tr (29 tuổi, quê An Giang) hiện sinh sống tại đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Bình) đến trụ sở làm việc.

Anh Tr. cho biết, người đánh mình là N.C.T, bạn trai cũ của chị N.T.T.N (23 tuổi, quê An Giang). Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc N.C.T ghen tuông vì hiện chị N.T.T.N đang là bạn gái của anh Tr.

Tối 8.5, anh Tr. từ nhà trọ ở đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Bình) chạy xe máy sang nhà trọ của chị N.T.T.N ở đường 11 (phường Trường Thọ) đón đi chơi. Khi cả 2 chạy tới đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức) thì bị N.C.T chạy xe máy tới áp sát, chặn đường. N.C.T lao vào đấm đá tới tấp khiến anh Tr. chỉ biết che mặt chịu trận. Vụ việc chỉ dừng lại khi có rất đông người đi đường tập trung theo dõi.

Qua làm việc, anh Tr. cho hay không bị thương tích nên không trình báo công an và cũng không rõ ai đã đăng đoạn clip lên mạng xã hội.

Qua truy xét, công an nhanh chóng đưa N.C.T (hiện sinh sống tại khu trọ trong hẻm đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông) về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, N.C.T khai bực tức vì chuyện tình cảm bị can thiệp và thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường, hành hung anh Tr.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.