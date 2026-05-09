Thời sự

TP.HCM: Tạm giữ tài xế công nghệ hành hung tình địch do ghen tuông

Trần Duy Khánh
09/05/2026 18:16 GMT+7

Tại cơ quan công an, tài xế xe ôm công nghệ khai do ghen tuông vì thấy bạn gái cũ đi chơi với người yêu mới nên đã chặn đường, hành hung.

Liên quan vụ "TP.HCM: Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch", chiều 9.5, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ N.C.T (28 tuổi, quê Lâm Đồng).

Theo điều tra ban đầu, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an ghi nhận video đăng tải vụ việc một người bị hành hung lúc 19 giờ 40 ngày 8.5, trên tuyến đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức) gây mất an ninh trật tự khu vực.

Công an phường Thủ Đức đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Qua xác minh, công an mời nạn nhân trong vụ việc là anh L.Q.Tr (29 tuổi, quê An Giang) hiện sinh sống tại đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Bình) đến trụ sở làm việc.

Anh Tr. cho biết, người đánh mình là N.C.T, bạn trai cũ của chị N.T.T.N (23 tuổi, quê An Giang). Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc N.C.T ghen tuông vì hiện chị N.T.T.N đang là bạn gái của anh Tr.

Tối 8.5, anh Tr. từ nhà trọ ở đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Bình) chạy xe máy sang nhà trọ của chị N.T.T.N ở đường 11 (phường Trường Thọ) đón đi chơi. Khi cả 2 chạy tới đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức) thì bị N.C.T chạy xe máy tới áp sát, chặn đường. N.C.T lao vào đấm đá tới tấp khiến anh Tr. chỉ biết che mặt chịu trận. Vụ việc chỉ dừng lại khi có rất đông người đi đường tập trung theo dõi.

Qua làm việc, anh Tr. cho hay không bị thương tích nên không trình báo công an và cũng không rõ ai đã đăng đoạn clip lên mạng xã hội.

Qua truy xét, công an nhanh chóng đưa N.C.T (hiện sinh sống tại khu trọ trong hẻm đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông) về trụ sở lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, N.C.T khai bực tức vì chuyện tình cảm bị can thiệp và thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường, hành hung anh Tr. 

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch

Đôi nam nữ đang chạy xe máy trên đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức, TP.HCM) thì bị một tài xế công nghệ chặn đường, hành hung, nghi do ghen tuông.

