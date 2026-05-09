TP.HCM: Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch

Ngày 9.5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe ôm công nghệ chặn đường một đôi nam nữ rồi lao vào hành hung chàng trai tới tấp.

Theo đó, đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh đôi nam nữ đang chở nhau trên xe máy, lưu thông trên đường có nhiều phương tiện qua lại. Lúc này, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ bất ngờ áp sát, chặn đầu.

Người đàn ông dừng xe rồi bất ngờ lao tới đấm liên tiếp vào chàng trai khiến nạn nhân ngã xuống đường. Người đàn ông tiếp tục lao đến đấm, đá vào người nạn nhân mặc cho người đi đường can ngăn. Hành động này chỉ dừng lại khi có rất đông người đi đường tập trung theo dõi.

Nạn nhân sau đó không đến trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, đoạn clip được camera nhà dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc về hành vi côn đồ của người đàn ông.

Liên quan vụ việc, Công an phường Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ 35 ngày 7.5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức (TP.HCM). Nạn nhân trong vụ việc là anh T. (29 tuổi). Nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ghen tuông.

Tối 7.5, anh T. đến đón bạn gái đi chơi (cô gái trong đoạn clip). Cô gái này là bạn gái cũ của người đàn ông, hành nghề tài xế xe ôm công nghệ, người đã ra tay hành hung anh T.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.



