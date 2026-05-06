Nam shipper bị đồng nghiệp hành hung, dọa giết ở quán trà sữa

Trần Duy Khánh
06/05/2026 12:52 GMT+7

Trong lúc chờ nhận đơn hàng tại quán trà sữa ở TP.HCM, nam shipper bất ngờ bị đồng nghiệp hành hung và dọa giết.

Ngày 6.5, Công an phường Tân Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ vụ một nam shipper bị hành hung tại quán trà sữa trên đường 49. Vụ việc gây ảnh hưởng trật tự công cộng tại khu vực.

Nam shipper bị đồng nghiệp hành hung, dọa giết

Danh tính nạn nhân được xác định là anh H.T.P (36 tuổi, ở phường Tân Hưng), làm nghề shipper giao hàng.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc. Theo đó, lúc 11 giờ 58 ngày 5.5, anh P. có đơn hàng nước uống tại một quán trà sữa ở đường 49. Tại đây, anh gặp và trò chuyện với một nam đồng nghiệp, nhưng cả 2 không quen nhau từ trước.

Lát sau, cả 2 xảy ra tranh luận về tuyến đường giao hàng. Bất ngờ, người đồng nghiệp lao vào hành hung anh P. khiến nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đáng chú ý, người này còn dọa sẽ giết anh P.

Vụ việc xảy ra dưới sự chứng kiến của nhiều nhân viên và khách tại quán trà sữa.

Liên quan vụ việc, Công an phường Tân Hưng đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét người đàn ông để xử lý theo quy định.

TP.HCM: Lời khai của nhóm hành hung sinh viên bằng trái bida

Do ghen tuông, nhóm thanh thiếu niên xông vào quán bida ở TP.HCM hành hung khiến một nam sinh viên bị thương.

