Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc đề xuất thành lập Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Bộ Công an đề xuất lập Trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật, đồng thời nghiên cứu bổ sung tính năng trên VNeID

Bộ Công an chủ trì xây dựng và điều hành

Theo Bộ Công an, người dùng internet tại Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào môi trường số, với hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội và các hoạt động trực tuyến đa dạng.

Bên cạnh tiện ích mang lại, nhiều nguy cơ mới xuất hiện, nổi bật là vấn nạn tin giả, tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, deepfake, các chiến dịch thao túng dư luận có chủ đích.

Điều này gây ra nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, làm phức tạp tình hình xã hội, thậm chí đe dọa an ninh quốc gia.

Để ngăn chặn, Bộ Công an đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có quy định về Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Trung tâm là của Chính phủ, do Bộ Công an chủ trì xây dựng và điều hành, cùng sự phối hợp thực hiện của 17 bộ, ngành và 34 UBND các tỉnh, thành phố.

Trung tâm sẽ thực hiện các nhiệm vụ như: điều phối việc kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật; kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật.

Công bố, cảnh báo vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật; xác minh, làm rõ vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật…

Bổ sung tính năng về tin giả trên VNeID

Bộ Công an cho hay, Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật là mô hình nhà nước chuyên trách và có mức độ can thiệp, phòng, chống tin giả, tin sai sự thật ở mức độ cao, phù hợp xu thế của thế giới cũng như mô hình của một số nước.

Trung tâm sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu, KH-CN, thông tin, truyền thông của Bộ Công an; không làm phát sinh biên chế - người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Theo dự kiến, trung tâm sẽ nghiên cứu tích hợp, bổ sung tính năng "Phản ánh tin giả, tin sai sự thật" trên ứng dụng VNeID.

Bộ Công an kỳ vọng trung tâm sẽ là nơi để người dân nhận biết các thông tin, qua đó giảm nguy cơ bị lừa đảo, tác động tiêu cực bởi các thông tin giả, tin sai sự thật.

Đồng thời, giúp xử lý kịp thời, tránh "hiệu ứng đám đông" lan truyền các thông tin thất thiệt; ngăn chặn kịp thời các thủ đoạn thao túng thông tin…

Gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật Vẫn tại dự thảo, Bộ Công an còn đề xuất quy định về gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật. Theo đó, sau khi cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật thì gửi yêu cầu gắn nhãn đến Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật để được phê duyệt. Hình thức gắn nhãn là dòng chữ "TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT" được đánh dấu hoặc gắn thẻ vào thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật. Sau khi gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội… thực hiện rà soát thông tin đã gắn nhãn đối với các thông tin tương tự xuất hiện trên nền.



