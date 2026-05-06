Ngô Thanh Vân bức xúc, lên tiếng về thông tin giả mạo

Trong bài đăng, Ngô Thanh Vân bày tỏ thái độ bức xúc khi ghi nhận nhiều trường hợp các trang bán hàng không rõ nguồn gốc nhưng sử dụng hình ảnh, video và thậm chí là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả mạo những nội dung liên quan đến cô với mục đích quảng bá, bán sản phẩm.

Phản hồi của Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân cho biết cô và các cộng sự đang làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm Ảnh: FBNV

Theo diễn viên Hai Phượng, đây là hành vi lợi dụng danh tiếng để gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi khách hàng. Do đó, Ngô Thanh Vân quyết định lên tiếng làm rõ.

Bà mẹ một con khẳng định tất cả các nhãn hàng mà cô hợp tác và đại diện đều đã được công bố trên các kênh truyền thông chính thức của mình. Do đó, cô không chịu trách nhiệm với bất kỳ sản phẩm hoặc giao dịch nào đến từ các trang không được xác nhận. Đồng thời, nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Các nội dung sử dụng hình ảnh tôi nhưng không đăng tải từ kênh chính thức đều có khả năng là giả mạo”.

Trước việc bị kẻ xấu mạo danh với mục đích trục lợi, ngoài lên tiếng làm rõ trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cho biết cô và các cộng sự đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm.

Thông qua bài đăng, nữ diễn viên mong khán giả kiểm tra kỹ nguồn gốc trang bán hàng trước khi mua, chỉ tin tưởng các thông tin được đăng tải trên Fanpage và kênh chính thức, đồng thời cẩn trọng với các nội dung sử dụng trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa hình ảnh hoặc lời nói gây hiểu lầm.

Tổ ấm viên mãn của Ngô Thanh Vân ở tuổi 47 Ảnh: FBNV

Cuối bài đăng, nữ diễn viên Dòng máu anh hùng chia sẻ thêm: “Sự tin tưởng của mọi người là điều tôi luôn trân trọng và cũng là lý do tôi mong muốn bảo vệ cộng đồng của mình một cách rõ ràng và minh bạch nhất. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và tỉnh táo trong mọi lựa chọn”.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân bày tỏ thái độ bức xúc trước việc bị mạo danh. Trước đó, sao nữ 7X từng có bài đăng dài khi hình ảnh, tên tuổi của mình bị dùng để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật, “từ việc bịa đặt sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán vào các sản phẩm mà tôi chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác”. Ngô Thanh Vân khẳng định mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình.

Sau khi sinh con đầu lòng, Ngô Thanh Vân dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ, không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến từ người hâm mộ. Trong một bài đăng, sao phim Hai Phượng nói hiện tại cô đang toàn tâm chăm con nhỏ nên chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình.