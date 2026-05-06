Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ngô Thanh Vân bức xúc, lên tiếng về thông tin giả mạo

Thạch Anh
Thạch Anh
06/05/2026 06:08 GMT+7

Ngô Thanh Vân bày tỏ bức xúc khi bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh với mục đích quảng bá, bán sản phẩm. Do đó, nữ diễn viên đăng tải bài viết dài làm rõ vấn đề.

Trong bài đăng, Ngô Thanh Vân bày tỏ thái độ bức xúc khi ghi nhận nhiều trường hợp các trang bán hàng không rõ nguồn gốc nhưng sử dụng hình ảnh, video và thậm chí là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả mạo những nội dung liên quan đến cô với mục đích quảng bá, bán sản phẩm.

Phản hồi của Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân bức xúc, lên tiếng về thông tin giả mạo- Ảnh 1.

Ngô Thanh Vân cho biết cô và các cộng sự đang làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm

Ảnh: FBNV

Theo diễn viên Hai Phượng, đây là hành vi lợi dụng danh tiếng để gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi khách hàng. Do đó, Ngô Thanh Vân quyết định lên tiếng làm rõ.

Bà mẹ một con khẳng định tất cả các nhãn hàng mà cô hợp tác và đại diện đều đã được công bố trên các kênh truyền thông chính thức của mình. Do đó, cô không chịu trách nhiệm với bất kỳ sản phẩm hoặc giao dịch nào đến từ các trang không được xác nhận. Đồng thời, nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Các nội dung sử dụng hình ảnh tôi nhưng không đăng tải từ kênh chính thức đều có khả năng là giả mạo”.

Trước việc bị kẻ xấu mạo danh với mục đích trục lợi, ngoài lên tiếng làm rõ trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cho biết cô và các cộng sự đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý những trường hợp vi phạm.

Thông qua bài đăng, nữ diễn viên mong khán giả kiểm tra kỹ nguồn gốc trang bán hàng trước khi mua, chỉ tin tưởng các thông tin được đăng tải trên Fanpage và kênh chính thức, đồng thời cẩn trọng với các nội dung sử dụng trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa hình ảnh hoặc lời nói gây hiểu lầm.

Ngô Thanh Vân bức xúc, lên tiếng về thông tin giả mạo- Ảnh 2.

Tổ ấm viên mãn của Ngô Thanh Vân ở tuổi 47

Ảnh: FBNV

Cuối bài đăng, nữ diễn viên Dòng máu anh hùng chia sẻ thêm: “Sự tin tưởng của mọi người là điều tôi luôn trân trọng và cũng là lý do tôi mong muốn bảo vệ cộng đồng của mình một cách rõ ràng và minh bạch nhất. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và tỉnh táo trong mọi lựa chọn”.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân bày tỏ thái độ bức xúc trước việc bị mạo danh. Trước đó, sao nữ 7X từng có bài đăng dài khi hình ảnh, tên tuổi của mình bị dùng để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật, “từ việc bịa đặt sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán vào các sản phẩm mà tôi chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác”. Ngô Thanh Vân khẳng định mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình.

Sau khi sinh con đầu lòng, Ngô Thanh Vân dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ, không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến từ người hâm mộ. Trong một bài đăng, sao phim Hai Phượng nói hiện tại cô đang toàn tâm chăm con nhỏ nên chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình.

Tin liên quan

Ngô Thanh Vân tiết lộ cuộc sống sau 3 tháng sinh con đầu lòng

Ngô Thanh Vân tiết lộ cuộc sống sau 3 tháng sinh con đầu lòng

Ngô Thanh Vân chia sẻ hành trình làm mẹ ở tuổi 46 dù có nhiều bỡ ngỡ nhưng mang lại cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Khám phá thêm chủ đề

Ngô Thanh Vân Diễn viên Ngô Thanh Vân Giả mạo tin giả Mạo danh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận