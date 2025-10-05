Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Thêm một phim Việt thông báo dừng chiếu, doanh thu vỏn vẹn 2 tỉ đồng

Thạch Anh
Thạch Anh
05/10/2025 20:02 GMT+7

Fanpage của phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại' đăng tải thông báo cho biết tác phẩm sẽ dừng chiếu tại các rạp vào ngày 6.10.

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, doanh thu trong ngày của phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại khá khiêm tốn, chỉ hơn 29 triệu đồng (tính đến 17 giờ ngày 5.10). Tổng doanh thu của tác phẩm này tính đến hiện tại là hơn 2,1 tỉ đồng, sau hơn một tuần ra rạp.

- Ảnh 1.

Hình ảnh của Hứa Vĩ Văn trong phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại

Ảnh: ĐPCC

“Cảm ơn khán giả đã ủng hộ bộ phim của chúng tôi rất nhiệt thành. Ê kíp sản xuất chính thức thông báo sẽ ngừng chiếu bộ phim kinh dị Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại tại rạp từ 6.10 (hết ngày thứ 2). Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ yêu quý của khán giả cho những điều mới mẻ mà chúng tôi đã gửi gắm vào bộ phim. Chúc khán giả yêu thương nhiều sức khỏe”, ê kíp thông báo trên fanpage phim.

Tâm huyết của đạo diễn Lương Đình Dũng dành cho 'Đồi hành xác'

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, ra rạp từ 26.9. Đây là tác phẩm do Lương Đình Dũng làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Xuân Thắng, Yu Dương, Bé Quyên, Hứa Vĩ Văn…

Lý giải về tên phim, đạo diễn Lương Đình Dũng từng cho hay: “Nói đến ngọn đồi, chắc chắn khán giả nghĩ nó thơ mộng và đẹp nhưng trong phim của tôi, ngọn đồi ấy lại phủ đầy sương mù, ám ảnh bởi những bí mật chết chóc và thần bí. Tên phim ẩn dụ sự tượng hình của điện ảnh và gợi cảm xúc tò mò cho khán giả”.

- Ảnh 2.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là tác phẩm tâm huyết của đạo diễn Lương Đình Dũng

Ảnh: Fanpage phim

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là bộ phim kinh dị xoay quanh tà thuyết rùng rợn, truyền miệng từ xa xưa. Phim đã được bấm máy đầu tháng 1, hoàn thành ghi hình đầu tháng 3 với bối cảnh tại hang Bàn Bù ở Thanh Hóa, cánh đồng dứa ở Ninh Bình, khu rừng già ở Mộc Châu... Bộ phim còn ghi lại những hình ảnh lạnh sâu dưới nước và những cảnh săn đuổi của nhân vật An (do Hứa Vĩ Văn đảm nhận) trước những kẻ tâm hồn bị ma ám.

Năm nay, thị trường phim Việt chứng kiến nhiều tác phẩm gây sốt ở phòng vé, vượt mốc 200 tỉ đồng, trong đó phải kể đến Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỉ, Nhà gia tiên, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Lật mặt 8: Một điều ước, Mưa đỏ và gần nhất là Tử chiến trên không. Trong khi đó, nhiều phim Việt có doanh thu thấp ở phòng vé, điển hình như Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu hay Năm mười.

Phim về không tặc có Thái Hòa, Kaity Nguyễn đón tin vui

Phim về không tặc có Thái Hòa, Kaity Nguyễn đón tin vui

'Tử chiến trên không' có sự góp mặt của Thái Hòa, Kaity Nguyễn cho thấy sức hút khi liên tục dẫn đầu phòng vé, trở thành phim Việt thứ 7 trong năm 2025 vượt mốc 200 tỉ đồng doanh thu.

