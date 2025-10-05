Phim về không tặc có Thái Hòa, Kaity Nguyễn đón tin vui

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam chiều 4.10, phim Tử chiến trên không chính thức vượt mốc doanh thu 200 tỉ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu. Tác phẩm có sự tham gia của Thái Hòa, Kaity Nguyễn cho thấy sức hút từ khi ra rạp khi vượt qua Mưa đỏ, dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt. Trước đó, phim vượt mốc 100 tỉ đồng chỉ sau 1 tuần ra rạp.

Kaity Nguyễn vào vai tiếp viên hàng không trong phim ẢNH: NSX

Đến hiện tại, Tử chiến trên không tiếp tục giữ sức hút khi vẫn thống trị phòng vé Việt, dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ như Tay anh giữ một vì sao, Chị ngã em nâng… Phim của đạo diễn Hàm Trần trở thành dự án điện ảnh Việt thứ 7 chạm mốc 200 tỉ đồng trong năm 2025, trước đó phải kể đến Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỉ, Nhà gia tiên, Thám tử kiên: Kỳ án không đầu, Lật mặt 8: Một điều ước, Mưa đỏ.

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam cuối thập niên 1970, do Hàm Trần làm đạo diễn. Đây là dự án do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp Galaxy Group thực hiện, quy tụ dàn diễn viên như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng… Từ khi ra rạp, tác phẩm này nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Sau 2 tuần công chiếu, sức hút của phim chưa giảm sút, được nhiều người kỳ vọng sẽ có thêm những thành tích mới trong thời gian tới.

Ê kíp 'Tử chiến trên không' hé lộ MV nhạc phim

Tử chiến trên không nhận được những phản hồi tích cực từ khi ra rạp ẢNH: NSX

Nhằm đáp lại tình cảm của khán giả cho bộ phim nói chung và ca khúc chủ đề nói riêng, ê kíp Tử chiến trên không vừa chính thức giới thiệu MV hoàn chỉnh của Hy vọng - bài hát được chọn là nhạc phim do Quốc Thiên thể hiện. Đây không đơn thuần là sản phẩm âm nhạc mà còn là một phần quan trọng, góp phần đẩy cảm xúc của khán giả lên cao khi theo dõi phim.

Trong phim, bài hát vang lên ở phân đoạn phi hành đoàn nhận huy chương sau trận chiến sinh tử với bọn không tặc, xen lẫn hình ảnh các nhân chứng lịch sử trong vụ cướp máy bay năm xưa. Khoảnh khắc ấy trở thành chiếc cầu cảm xúc kết nối quá khứ và hiện tại, khắc họa tinh thần anh dũng, quyết tâm bảo vệ bầu trời bình yên của thế hệ đi trước, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Những thước phim về cuộc chiến của lực lượng cảnh vệ khống chế bọn không tặc để bảo vệ hành khách đã được tái hiện một lần nữa trong MV.

Thông qua giai điệu sâu lắng, ca từ giàu cảm xúc cùng giọng hát của Quốc Thiên, nhà sản xuất kỳ vọng ca khúc trở thành một trong số điểm nhấn đặc biệt của bộ phim. Ngoài ra, bài hát còn là lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh để bảo vệ bầu trời bình yên, đồng thời truyền tải thông điệp đến thế hệ sau về tinh thần quả cảm, khát vọng hòa bình và tình yêu Tổ quốc sẽ mãi được gìn giữ và tiếp nối.