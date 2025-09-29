'Tử chiến trên không' vẫn dẫn đầu, 'Mưa đỏ' chính thức rời rạp

Tuần qua, Tử chiến trên không tiếp tục cho thấy sức hút khi dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt. Tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần thu về hơn 48 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, giúp phim vượt mốc 165 tỉ đồng tính đến hiện tại (theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam). Sau hơn 10 ngày công chiếu, dự án có sự tham gia của Thái Hòa, Kaity Nguyễn vẫn đang được khán giả ủng hộ. Trước tình hình hiện tại, phim dễ dàng vượt qua mức 200 tỉ đồng và hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Tử chiến trên không được dự đoán sẽ vượt mốc 200 tỉ đồng trong vài ngày tới ẢNH: ĐPCC

Sức hút của 'Tử chiến trên không', 'Mưa đỏ'

Từ khi ra rạp, Tử chiến trên không nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả lẫn người trong nghề. Gần đây, Trấn Thành có bài đăng dành lời khen ngợi cho tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần, cho rằng đây là một khẩu vị đặc biệt của điện ảnh Việt từ trước đến nay. Ngoài ra, Trấn Thành còn đánh giá “tất cả các vai diễn đều có đất và số phận hay ho như nhau, không nhân vật nào bỏ lại phía sau”.

Thái Hòa chia sẻ lúc nhận lời mời tham gia, điều anh quan tâm đầu tiên là kịch bản có hấp dẫn hay không. “Ban đầu, tôi nhờ vợ đọc thử và cô ấy thích lắm. Năm nay, có 2 kịch bản khiến tôi ấn tượng là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không. Lúc đó tôi đang muốn được đóng vai phản diện nên khi nhận kịch bản, tôi cảm thấy rất thích", nam diễn viên bộc bạch.

Xếp vị trí thứ 2 là Mưa đỏ, thu về hơn 14 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần. Bộ phim chính thức rời rạp ngày 29.9, sau hơn 1 tháng “làm mưa làm gió” tại phòng vé với doanh thu ấn tượng 713 tỉ đồng tương đương khoảng 8 triệu lượt vé bán ra. Theo nhận định của Box Office Vietnam, sẽ rất lâu nữa mới có một tác phẩm khác có thể đánh bại kỷ lục doanh thu của bộ phim này.

Dàn diễn viên Mưa đỏ cảm kích trước tình cảm khán giả dành cho dự án ẢNH: FBNV

Trước đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ rời rạp từ ngày 29.9. Cô bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm khán giả dành cho tác phẩm này, đồng thời chia sẻ: “Mỗi suất chiếu, mỗi ánh mắt xót xa, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, những lời động viên hay góp ý nhiệt thành… đều là phần đời mới mà mọi người đã dành cho Mưa đỏ. Và tôi tin rằng, trong tương lai, ở một hành trình mới, một câu chuyện mới, điện ảnh cùng tình yêu dành cho nơi ta sinh ra, lớn lên… sẽ luôn là cầu nối để chúng ta lại tìm thấy nhau. Và giờ phút này, tôi đã có thể tự hào nói rằng - toàn thể ê kíp Mưa đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực và sự tận hiến cao nhất”.

Tuần qua, nhiều phim mới ra rạp nhưng chỉ phục vụ các tệp khán giả lẻ không mang tính đại chúng nên đều không đạt doanh thu cao. Chainsaw Man: The Movie đạt hơn 3,2 tỉ. Trong khi đó, phim Trận chiến sau trận chiến thu về 1,5 tỉ đồng, tương đương hơn 11.000 vé bán ra. Tác phẩm Đồi hành xác của đạo diễn Lương Đình Dũng dù góp mặt trong top 5 phim có doanh thu cao trong 3 ngày cuối tuần, song con số 1,2 tỉ đồng được đánh giá là không quá ấn tượng đối với một tác phẩm kinh dị Việt khi vừa ra rạp.

Tuần qua, thị trường phim Việt chứng kiến tác phẩm Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn và Tử chiến trên không vượt mốc 100 tỉ đồng. Tuần này, có 2 tác phẩm đổ bộ gồm Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh và Tay anh giữ một vì sao của đạo diễn Kim Sung Hoon, cùng ra rạp ngày 3.10.