Giải trí Đời nghệ sĩ

Ngô Thanh Vân tiết lộ cuộc sống sau 3 tháng sinh con đầu lòng

Thạch Anh
Thạch Anh
07/11/2025 18:22 GMT+7

Ngô Thanh Vân chia sẻ hành trình làm mẹ ở tuổi 46 dù có nhiều bỡ ngỡ nhưng mang lại cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Thời gian qua, Ngô Thanh Vân ít xuất hiện tại các sự kiện. Thay vào đó, cô dành thời gian cùng người bạn đời chăm sóc con. Làm mẹ ở tuổi 46 là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ diễn viên Hai Phượng. Hiện tại, khi em bé đã cứng cáp, cô mới có thời gian chia sẻ nhiều hơn về hành trình này với khán giả.

Ngô Thanh Vân tiết lộ cuộc sống sau 3 tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 1.

Ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân có tổ ấm viên mãn bên chồng và con gái

Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân khi làm mẹ ở tuổi 46

Ngô Thanh Vân kể những tháng đầu, cô và Huy Trần không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi chăm sóc con. Hành trình đó xảy ra nhiều tình huống bất ngờ khiến cả hai không biết phải xử lý thế nào. Trong giai đoạn đó, nữ diễn viên chọn gác lại công việc, toàn tâm toàn ý lo lắng cho bé. “Trong những giây phút đó, tôi quên chính bản thân mình. Phụ nữ sau sinh đối diện với nhiều thứ, từ mất ngủ, tắc tia sữa…”, cô kể.

Nhắc đến người bạn đời, nữ diễn viên 7X gọi Huy Trần là “ông bố của năm”. Theo Ngô Thanh Vân, chồng kém tuổi đã hỗ trợ cô nhiều trong hành trình chăm sóc con. Từ việc tắm cho em bé, thay tã hay ru bé ngủ… anh đều đảm nhận với mong muốn vợ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. “Chồng luôn nói với tôi rằng đừng quên đi chính mình, phải chăm sóc bản thân để hồi phục tốt nhất có thể”, nữ diễn viên kể lại.

Ngô Thanh Vân tiết lộ cuộc sống sau 3 tháng sinh con đầu lòng - Ảnh 2.

Chồng hỗ trợ Ngô Thanh Vân trong hành trình chăm sóc con

Ảnh: FBNV

Dù đối diện với không ít thử thách nhưng hành trình làm mẹ cũng mang lại cho Ngô Thanh Vân nhiều điều thú vị. Cô chia sẻ thêm: “Từ ngày có con, tôi nhìn thấy hành trình trưởng thành của một em bé, từ những ngày đầu tiên lọt lòng mẹ cho đến những cột mốc phát triển của con. Điều đó thật tuyệt vời bởi đó là em bé được hình thành, đúc kết từ chính tình yêu của tôi và Huy Trần. Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc đó ngày càng lan rộng trong cả hai đứa”.

Ngô Thanh Vân tổ chức đám cưới với Huy Trần vào năm 2022. Đến tháng 5.2025, sao phim Hải Phượng thông báo tin vui khi mang thai con đầu lòng, nhận được sự chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả. Diễn viên 7X ít xuất hiện tại các sự kiện. Thay vào đó, cô dành thời gian để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ của mình.

Nữ diễn viên Hai Phượng đón con đầu lòng vào tháng 8.2025. Trong những ngày đầu làm mẹ, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Hành trình này là một chương hoàn toàn mới, thiêng liêng, đầy cảm xúc và cũng có nhiều điều bản thân cần tìm hiểu và học hỏi”.

