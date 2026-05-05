TP.HCM: Lời khai của nhóm hành hung sinh viên bằng trái bida

Trần Duy Khánh
05/05/2026 13:52 GMT+7

Do ghen tuông, nhóm thanh thiếu niên xông vào quán bida ở TP.HCM hành hung khiến một nam sinh viên bị thương.

Liên quan vụ một nam sinh viên bị hành hung bằng trái bida, ngày 5.5, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tạm giữ P.H.H.N (21 tuổi), N.M.T (20 tuổi), N.M.H (16 tuổi) và D. (chưa rõ tuổi) để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. 

TP.HCM: Tạm giữ nhóm hành hung sinh viên bằng trái bi-da do ghen tuông - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh hành hung nam sinh

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.K (22 tuổi), hiện là sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân là do ghen tuông tình cảm.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai N.M.T là bạn trai của một cô gái tên H. (21 tuổi, nhân viên quán bida). Thời gian qua, nghi ngờ bạn gái bị trêu ghẹo và có tình cảm với nam sinh viên K. nên T. bực tức.

Đỉnh điểm là giữa chị H. và T. xảy ra cự cãi về vấn đề nói trên. Biết anh K. thường xuyên chơi bida tại quán trên đường số 7 (phường Linh Xuân) nên T. rủ thêm N., H. và D. đến quán bida tìm anh K. giải quyết.

Rạng sáng 1.5, khi thấy anh K. đang chơi bida tại quán nên nhóm này lao vào hành hung. Trong đó, D. dùng tay đánh vào mặt nạn nhân, N. nhấn đầu và dùng trái bida tấn công vào vùng đầu anh K.. Vụ việc làm K. bị thương tích, phải đi bệnh viện điều trị. Đánh người xong, nhóm này rời khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, nạn nhân không đến cơ quan công an trình báo. Đến ngày 4.5, đoạn clip ghi lại vụ việc được lan truyền lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Công an phường Linh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc, truy xét, bắt giữ nhóm hành hung nam sinh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Truy xét nhóm hành hung sinh viên bằng trái bi da

Nghi trêu ghẹo cô gái tại quán bi da, một nam sinh viên bị nhóm người lạ xông vào hành hung gây thương tích.

