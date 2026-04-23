Phú Quốc: Ghen tuông, đâm chết 'tình địch' và người yêu cũ

Ngày 23.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (19 tuổi, ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi "giết người". Đây là bị can đã dùng dao đâm chết "tình địch" và người yêu cũ vì ghen tuông.

Công an tỉnh An Giang tạm giam bị can Trương Quốc Đạt để điều tra về hành vi "giết người" ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình sinh sống và làm việc tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Đạt có quan hệ tình cảm với chị T.T.P.T (21 tuổi, quê ở xã An Phú, tỉnh An Giang). Sau khoảng 6 tháng quen nhau, đến đầu tháng 4.2026, Đạt phát hiện chị T. có bạn trai mới là anh D.T (21 tuổi, ở xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) nhưng giấu mình. Chị T. đòi chia tay với Đạt nên Đạt ghen tuông, phát sinh mâu thuẫn với chị T. và "tình địch" là anh D.T.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16.4, Đạt mang theo dao, chạy xe máy đến khu vực Bãi Vòng tìm chị T. để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 30 phút sau, khi đi qua khu vực vòng xoay thuộc khu phố Suối Mây (đặc khu Phú Quốc), Đạt phát hiện anh D.T chạy xe máy chở chị T. nên quay đầu xe đuổi theo.

Sau khoảng 20 phút đuổi theo, đến đoạn thuộc khu phố Dương Tơ, Đạt đuổi kịp xe anh D.T. Hai bên xảy ra cự cãi, Đạt dùng dao chém trúng mặt D.T khiến xe máy anh bị ngã. Anh D.T bỏ chạy, còn chị T. vừa đứng dậy thì bị Đạt đâm liên tiếp nhiều nhát. Đi được một đoạn, chị T. gục xuống tử vong bên lề đường.

Đạt tiếp tục đuổi theo D.T khoảng 50 mét thì anh bị té ngã. Lúc này, Đạt dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh D.T khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt chạy xe máy về phòng trọ thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc đón lõng, bắt giữ.

Hiện, vụ đâm chết tình địch và người yêu cũ vì ghen tuông được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.