Đồng Tháp: Tạm giữ nghi phạm ghen tuông đâm 'người tình' cũ tử vong

Chiều tối 25.2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Thanh là nghi phạm dùng dao đâm "người tình" cũ tử vong do ghen tuông.

Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thanh để điều tra về hành vi giết người do ghen tuông ẢNH:CTV

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Việt Thanh có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T.T.N (43 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp). Đến khoảng tháng 11.2025, chị N. cắt đứt quan hệ, nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc nhằm níu kéo tình cảm và thuê nhà trọ sinh sống ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Khi biết chị N. có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, nên Thanh tỏ ra ghen tuông. Lúc 21 giờ ngày 24.2, Thanh chạy xe máy đến gần nhà chị N. ở xã An Phước, rồi đậu xe vào bụi cây. Sau đó, Thanh lấy con dao trong cốp xe giấu vào người, nấp bên vách nhà chờ chị N.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi thấy chị N. cùng người đàn ông lạ đi về nhà, Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người chị N. Chị N. bỏ chạy ra đường trước nhà thì bị té ngã, Thanh tiếp tục xông tới đâm nhiều nhát đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Thanh đến Công an xã An Phước đầu thú. Chị N. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong tại bệnh viện.

Camera ghi lại toàn bộ hành vi giết người của Nguyễn Việt Thanh ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Toàn bộ sự việc được camera an ninh quay lại. Thời điểm Thanh gây án, có bé trai là con riêng của chị N. chứng kiến. Âm thanh từ camera cho thấy, bé trai cố gắng năn nỉ Thanh đừng giết mẹ. Thế nhưng, Thanh vẫn dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị N., sau đó lạnh lùng nói với bé trai "mẹ con đã chết rồi".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và tạm giữ hình sự Thanh để điều tra làm rõ hành vi giết người do ghen tuông.