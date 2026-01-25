Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại 2 mẹ con vì ghen tuông

Gia Bách
Gia Bách
25/01/2026 15:04 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Cao Minh Hên (70 tuổi), là nghi phạm sát hại 2 mẹ con vì ghen tuông.

Ngày 25.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp Cao Minh Hên (70 tuổi, ở ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, TP.Cần Thơ), là nghi phạm sát hại "vợ hờ" và con gái nạn nhân vì ghen tuông.

Cao Minh Hên bị bắt khi đang lẩn trốn ở đặc khu Phú Quốc (An Giang), hiện được di lý về đất liền để phục vụ điều tra.

Cà Mau: Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại 2 mẹ con 'vợ hờ' vì ghen tuông- Ảnh 1.

Nghi phạm Cao Minh Hên

ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 24.1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại ấp Mỹ Tân. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà H.T.L (64 tuổi) có 2 thi thể, gồm bà L. ở phía nhà trước và con gái của bà là N.T.L (46 tuổi) ở phía nhà sau. Trên thi thể 2 người có nhiều vết thương.

Thông tin ban đầu cho thấy, bà H.T.L quen biết và chung sống như vợ chồng với ông Cao Minh Hên khoảng 6 tháng nay. Trong quá trình sinh sống, giữa hai người thường xuyên phát sinh cự cãi, mâu thuẫn và ghen tuông.

Theo UBND xã Phước Long, bà H.T.L có 3 người con. Trong đó, bà N.T.L đã chuyển khẩu đi nơi khác và chỉ mới trở về nhà mẹ ruột khoảng 2 tuần thì xảy ra vụ việc. Hai người con còn lại của bà H.T.L đang làm ăn xa. Ngay sau khi nhận tin, cả hai đã trở về địa phương. Gia đình hiện đang lo hậu sự cho hai người thân.

Vụ án giết "vợ hờ" cùng con gái nạn nhân nghi do ghen tuông đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

