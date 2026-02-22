Cà Mau: Chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 21.2, bà H.T.P tổ chức nhậu cùng ông C.T.Ph tại nhà. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông N.V.Q (47 tuổi, chồng cũ của bà P.) về đến nhà. Khi vào trong, ông Q. phát hiện ông Ph. nằm trên giường của bà P. nên bực tức và lao vào đánh ông Ph.

Theo lời khai ban đầu, ông Q. dùng tay đánh ông Ph. 3 cái vào vùng mặt (khu vực dưới mang tai) và 1 cái vào vùng hạ bộ. Thời điểm bị đánh, ông Ph. đang say rượu và nằm bất động.

Một lúc sau, bà P. phát hiện ông Ph. bất tỉnh nên gọi lực lượng an ninh trật tự ấp Trường Đức hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn. Đến 23 giờ 46 cùng ngày, ông Ph. tử vong tại bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, ông Q. và bà P. đã ly hôn từ tháng 8.2022, nhưng do chưa phân chia tài sản nên cả 2 vẫn sống chung nhà. Ông Q. khai trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông đã uống 3 lon bia.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo có dấu hiệu tội phạm giết người, Công an xã Đất Mới đã đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu đối với những người liên quan và tạm giữ ông Q.

Hiện, vụ việc chồng cũ đánh bạn nhậu của vợ tử vong được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.