Vụ livestream người nhà tử vong ở Cà Mau: Bác tin 'bỏ mặc bệnh nhân'

Ngày 15.2, Bệnh viện đa khoa Cà Mau có báo cáo gửi Sở Y tế về kết luận của Hội đồng chuyên môn liên quan đến bệnh nhân T.T.Y (84 tuổi, ở khóm Bùng Binh 2, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) tử vong sau hơn 1 ngày nhập viện và người nhà livestream trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng với chẩn đoán sốc nhiễm trùng từ nhiễm trùng da mô mềm, có hội chứng Cushing do thuốc và nhiều bệnh nền phức tạp.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau bác tin "bỏ mặc bệnh nhân" lan truyền trên mạng xã hội sau khi người nhà livestream ẢNH: G.B

Hội đồng chuyên môn khẳng định các biện pháp điều trị đã được thực hiện đúng quy trình, kháng sinh, bù dịch, cân bằng điện giải và cấp cứu hồi sinh tim phổi tích cực. Hồ sơ bệnh án ghi chép đầy đủ, có theo dõi diễn biến và y lệnh. Kết luận nêu rõ không có sai sót chuyên môn trong quá trình thăm khám, điều trị và cấp cứu. Ca bệnh được xác định có tiên lượng rất nặng ngay từ khi nhập viện.

Một nội dung gây chú ý trong báo cáo là phản hồi trực diện các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết qua xác minh từ các nhân chứng tại phòng bệnh, bác sĩ và điều dưỡng đã có mặt ngay khi người nhà báo tin để thăm khám và xử trí.

Thông tin nhân viên y tế "lướt Facebook" hay "thờ ơ" được xác định là không chính xác. Thời điểm đó, nhân viên đang nhập liệu hồ sơ chuyên môn trên hệ thống máy tính. Báo cáo cũng nêu không có bằng chứng về việc chậm trễ xử trí khi bệnh nhân diễn tiến nặng.

Song song đó, lãnh đạo khoa và bác sĩ điều trị trực tiếp được xác định đã thăm khám, giải thích kỹ về tình trạng bệnh nặng và tiên lượng xấu với người nhà trong suốt quá trình điều trị.

Báo cáo nhấn mạnh việc người livestream với nội dung chưa khách quan đã tạo làn sóng dư luận tiêu cực, gây áp lực tâm lý rất lớn cho tập thể y bác sĩ, đặc biệt trong giai đoạn trước tết. Từ đó, bệnh viện đề nghị Sở Y tế chỉ đạo phối hợp cơ quan chức năng rà soát, xử lý các nguồn tin sai lệch, thiếu căn cứ trên mạng xã hội theo quy định luật An ninh mạng.

Như Thanh Niên đã thông tin, bệnh nhân T.T.Y tử vong sau hơn một ngày nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Bệnh nhân vào viện lúc 18 giờ ngày 10.2 trong tình trạng sưng đau bàn tay phải, vùng mu bàn tay sưng nóng, đỏ, đau và nổi bóng nước lan nhanh lên cẳng tay. Tiền sử bệnh cho thấy, bệnh nhân bị tăng huyết áp và hội chứng Cushing do thuốc. Đến tối 11.2, tình trạng diễn tiến xấu nhanh, bệnh nhân ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Sau xử trí, huyết áp nâng lên 100/60 mmHg nhưng nhiễm trùng vẫn nặng. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, điện tim vô tâm thu. Ê kíp trực tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản và dùng thuốc cấp cứu nhưng sau 30 phút hồi sức không hiệu quả, bệnh nhân được xác định tử vong. Chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm trùng (nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải), kèm hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu. Sau đó, tài khoản Facebook L.D (được cho là con bệnh nhân) đã livestream cảnh ê kíp trực của Bệnh viện đa khoa Cà Mau đang cấp cứu bệnh nhân và bày tỏ bức xúc, cho rằng bác sĩ từng thông tin chỉ số bệnh nhân bình thường, không đồng ý cho chuyển viện; đồng thời phản ánh khi người nhà báo bệnh chuyển nặng, nhân viên trực vẫn sử dụng điện thoại.



