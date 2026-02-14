Cà Mau: Đề nghị xác minh vụ nói 'bệnh viện lơ là làm chết người'

Ngày 12.2, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Công an tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, đề nghị phối hợp xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội TikTok liên quan đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Theo đó, một video từ tài khoản TikTok mang tên M.H, có 108.900 người theo dõi, đăng tải nội dung cho rằng "Bệnh viện Cà Mau lơ là làm chết người", kèm theo nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Người nhà trình bày vụ việc với Công an Cà Mau vào tối 11.2, sau khi bệnh nhân tử vong ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sở Y tế tỉnh Cà Mau nhận định, nội dung này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng uy tín bệnh viện và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.

Qua rà soát ban đầu, sở này cho rằng video có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là hành vi tung tin thất thiệt. Do đó, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh chủ trì xác minh chủ tài khoản, người đăng tải và phát tán video; xem xét xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp cung cấp kết quả xử lý phục vụ công tác quản lý.

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch được đề nghị phối hợp kiểm tra, đánh giá nội dung đăng tải, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin, truyền thông theo thẩm quyền, đồng thời tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận để hạn chế lan truyền thông tin sai sự thật.

Sở Y tế cho biết, vụ việc có tính cấp bách, cần sự phối hợp khẩn trương của các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm an ninh thông tin và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Như Thanh Niên thông tin, bệnh nhân T.T.Y (84 tuổi, ở khóm Bùng Binh 2, phường Hòa Thành, Cà Mau) tử vong sau khoảng một ngày vào bệnh viện nói trên. Bệnh nhân vào viện lúc 18 giờ ngày 10.2 trong tình trạng sưng đau bàn tay phải, vùng mu bàn tay sưng nóng, đỏ, đau và nổi bóng nước lan nhanh lên cẳng tay.

Tiền sử bệnh cho thấy, bệnh nhân bị tăng huyết áp và hội chứng Cushing do thuốc. Sau nhập viện, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, giảm đau, bù dịch, điều trị triệu chứng, được đánh giá tiên lượng rất nặng và chuyển vào phòng bệnh nặng theo dõi sát.

Đến tối 11.2, tình trạng diễn tiến xấu nhanh, bệnh nhân ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Sau xử trí, huyết áp nâng lên 100/60 mmHg nhưng nhiễm trùng vẫn nặng. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, điện tim vô tâm thu. Ê kíp trực tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản và dùng thuốc cấp cứu nhưng sau 30 phút hồi sức không hiệu quả, bệnh nhân được xác định tử vong.

Chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm trùng (nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải), kèm hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Sau đó, tài khoản Facebook L.D (được cho là con bệnh nhân) đã livestream cảnh ê kíp trực của Bệnh viện đa khoa Cà Mau đang cấp cứu bệnh nhân và bày tỏ bức xúc, cho rằng bác sĩ từng thông tin chỉ số bệnh nhân bình thường, không đồng ý cho chuyển viện; đồng thời phản ánh khi người nhà báo bệnh chuyển nặng, nhân viên trực vẫn sử dụng điện thoại.