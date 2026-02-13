Bệnh viện Cà Mau báo cáo về ca tử vong bị người nhà livestream gây xôn xao

Ngày 13.2, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế Cà Mau về trường hợp bệnh nhân T.T.Y (84 tuổi, ở khóm Bùng Binh 2, phường Hòa Thành, Cà Mau) tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Nhiễm trùng tiến triển nhanh, ngưng tim sau 1 ngày

Theo báo cáo, bệnh nhân nhập viện lúc 18 giờ 17 ngày 10.2 trong tình trạng sưng đau bàn tay phải. Trước đó, vùng mu bàn tay xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau kèm các bóng nước lan nhanh lên cẳng tay nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Vụ bệnh nhân T.T.Y tử vong sau 1 ngày nhập viện được livestream đang gây xôn xao mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiền sử cho thấy bệnh nhân mắc tăng huyết áp và hội chứng Cushing do thuốc - tình trạng dư thừa hormone cortisol do sử dụng corticoid kéo dài hoặc liều cao. Khi vào viện, bệnh nhân còn tỉnh, niêm hồng, chi ấm, mạch rõ nhưng sốt 39 độ C, huyết áp 90/60 mmHg. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng viêm nhiễm nặng. Bệnh viện chẩn đoán nhiễm trùng huyết xuất phát từ nhiễm trùng da, mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Bệnh nhân được chỉ định kháng sinh, giảm đau, bù dịch và điều trị triệu chứng; đồng thời được đánh giá tiên lượng rất nặng và chuyển vào phòng bệnh nặng để theo dõi sát.

Diễn tiến bệnh sau đó xấu nhanh. Đến 19 giờ 30 ngày 11.2, bệnh nhân ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Sau xử trí, lúc 20 giờ 30, huyết áp ghi nhận 100/60 mmHg nhưng tình trạng nhiễm trùng vẫn nặng.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, tím tái toàn thân, điện tim ghi nhận vô tâm thu. Ê kíp tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản và sử dụng thuốc cấp cứu nhưng sau 30 phút hồi sức không hiệu quả, bệnh nhân được xác định tử vong.

Chẩn đoán tử vong được xác định là sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Bệnh viện nói gì sau khi bệnh nhân tử vong?

Sau sự việc, bệnh viện cho biết đã họp Hội đồng người bệnh với ban giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng và ca trực. Báo cáo nêu rõ bác sĩ và điều dưỡng ca trực có mặt tại phòng bệnh khi nhận tin báo bệnh nhân diễn tiến nặng, thực hiện y lệnh khẩn trương, đúng quy trình.

Khi nhập viện tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được ghi nhận dấu hiệu sinh tồn, khám lâm sàng và giải thích tình trạng, sau đó chuyển khoa lâm sàng theo dõi. Báo cáo cũng cho rằng tại khoa điều trị nội trú, bác sĩ điều trị không có giải thích nào về việc cho rằng sinh hiệu bệnh nhân ổn với gia đình như thông tin từ phía người nhà. Bệnh viện khẳng định đã thực hiện đầy đủ các quy trình khám, chữa bệnh.

Trước đó, tài khoản Facebook L.D được cho là con của bệnh nhân T.T.Y đã phát trực tiếp (livestream) cảnh ê kíp trực thực hiện cấp cứu tại giường bệnh. Người này bày tỏ bức xúc khi cho rằng trước đó bác sĩ thông tin các chỉ số của bệnh nhân đều bình thường và không đồng ý cho chuyển viện dẫn đến việc mẹ mình tử vong. Đồng thời, theo phản ánh, khi người nhà đến phòng trực báo tình trạng bệnh chuyển nặng và nhờ kiểm tra, nhân viên trực vẫn thản nhiên sử dụng điện thoại.