Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 2 mẹ con tử vong trong phòng ngủ: Nghi do mâu thuẫn tình cảm

Gia Bách
Gia Bách
06/11/2025 16:00 GMT+7

Mâu thuẫn tình cảm được cho là nguyên nhân khiến người đàn ông 55 tuổi ở Cà Mau ra tay sát hại khiến mẹ con người tình tử vong. Sau đó, nghi phạm treo cổ tự tử.

Liên quan vụ hai mẹ con bà T.T.T (47 tuổi) và N.N.K.A (9 tuổi, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, Cà Mau) tử vong trong phòng ngủ, ngày 6.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo điều tra ban đầu, sáng 6.11, anh T.T.Đ (em ruột bà T.) không thấy chị mình mở cửa chở con đi học như thường lệ, cửa trước và sau đều khóa, gọi không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Đ. cùng con trai phá vách, dùng cưa điện cắt ổ khóa để vào nhà thì phát hiện hai mẹ con bà T. tử vong.

Vụ 2 mẹ con tử vong trong phòng ngủ: Nghi án mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ án hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thanh Tùng cử lực lượng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đến điều tra. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, nạn nhân tử vong do nhiều vết thương chí mạng, nghi bị sát hại trong đêm.

Bà T. làm nghề buôn bán nước giải khát và may vá tại nhà. Bà đã ly hôn, có 2 người con và đang trực tiếp nuôi người con gái nhỏ. Thời gian gần đây, bà T. có quan hệ tình cảm với ông P.V.L. (55 tuổi, ấp Nhà Thính B, xã Cái Nước, Cà Mau). Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 6.11, ông L. đến nhà bà T. và hai người có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Đến khoảng 0 giờ 53 cùng ngày, ông L. rời khỏi nhà. Sáng 6.11, hàng xóm phát hiện bà T. và con gái tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Qua công tác truy tìm nghi phạm, cơ quan công an phát hiện ông L. treo cổ tự tử trên cây me cách nhà riêng khoảng 1 km.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ; đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Tin liên quan

Cà Mau: Hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ, nghi phạm treo cổ tự tử

Cà Mau: Hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ, nghi phạm treo cổ tự tử

Hai mẹ con ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng (Cà Mau) được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, cơ thể có nhiều vết chém.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong hai mẹ con tử vong treo cổ tự tử Án mạng cà mau sát hại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận