Vụ 2 mẹ con tử vong trong phòng ngủ: Nghi do mâu thuẫn tình cảm

Liên quan vụ hai mẹ con bà T.T.T (47 tuổi) và N.N.K.A (9 tuổi, ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, Cà Mau) tử vong trong phòng ngủ, ngày 6.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo điều tra ban đầu, sáng 6.11, anh T.T.Đ (em ruột bà T.) không thấy chị mình mở cửa chở con đi học như thường lệ, cửa trước và sau đều khóa, gọi không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Đ. cùng con trai phá vách, dùng cưa điện cắt ổ khóa để vào nhà thì phát hiện hai mẹ con bà T. tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ án hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thanh Tùng cử lực lượng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đến điều tra. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, nạn nhân tử vong do nhiều vết thương chí mạng, nghi bị sát hại trong đêm.

Bà T. làm nghề buôn bán nước giải khát và may vá tại nhà. Bà đã ly hôn, có 2 người con và đang trực tiếp nuôi người con gái nhỏ. Thời gian gần đây, bà T. có quan hệ tình cảm với ông P.V.L. (55 tuổi, ở ấp Nhà Thính B, xã Cái Nước, Cà Mau). Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 6.11, ông L. đến nhà bà T. và hai người có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Đến khoảng 0 giờ 53 cùng ngày, ông L. rời khỏi nhà. Sáng 6.11, hàng xóm phát hiện bà T. và con gái tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Qua công tác truy tìm nghi phạm, cơ quan công an phát hiện ông L. treo cổ tự tử trên cây me cách nhà riêng khoảng 1 km.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án hai mẹ con tử vong trong phòng ngủ; đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.