Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Phát hiện nguyên Chủ tịch UBND TT.Cái Nước tử vong tại nhà riêng

Gia Bách
Gia Bách
28/09/2025 12:29 GMT+7

Ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND TT.Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau (cũ) được phát hiện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, khoảng 6 giờ 30 ngày 28.9, ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND TT.Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau (cũ) được con trai phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ phía sau nhà riêng tại xã Cái Nước (Cà Mau).

Ông M. làm Chủ tịch UBND TT.Cái Nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong thời gian đương chức, các tiểu thương chợ TT.Cái Nước có đơn thư tố cáo ông M. (thời điểm ông làm Chủ tịch UBND TT.Cái Nước, là chủ đầu tư dự án). UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xác minh và có kết luận về nội dung tố cáo đối với ông M.

Theo kết quả xác minh, UBND TT.Cái Nước đã có hàng loạt sai phạm, như: lập phương án trình UBND H.Cái Nước phê duyệt và tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại khu chợ trung tâm TT.Cái Nước (giai đoạn 3) hơn 9,6 tỉ đồng, nhưng tại thời điểm thu không lập biên lai. Đến năm 2018, sau khi UBND H.Cái Nước chỉ đạo thì UBND TT.Cái Nước mới khắc phục, lập lại biên lai.

Sau khi xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ tịch UBND H.Cái Nước thành lập đoàn thanh tra toàn bộ các công trình đầu tư xây dựng chợ TT.Cái Nước và rà soát, xác minh làm rõ yêu cầu, phản ánh của các hộ tiểu thương theo quy định pháp luật.

Sau khi thanh tra, UBND H.Cái Nước (cũ) tiếp tục phát hiện thêm sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng chợ Trung tâm TT.Cái Nước và chuyển một số sai phạm sang cơ quan điều tra làm rõ.

Tháng 8.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có quyết khởi tố vụ án vi phạm về quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại UBND TT.Cái Nước (cũ) trong việc thực hiện xây dựng hạ tầng chợ TT.Cái Nước.

Trước đó, vào tháng 7.2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước (cũ) ban hành quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đối với ông M. về những sai phạm trên.

Được biết, thời gian gần đây, khi có kết luận giám định bổ sung vụ án, cơ quan điều tra có mời ông M. lên làm việc.

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo qua đời vì ngã từ tầng 8 trụ sở Bộ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo qua đời vì ngã từ tầng 8 trụ sở Bộ

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Lê Hải An qua đời do ngã từ ban công tầng 8 của tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục - Đào tạo (35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khám phá thêm chủ đề

tử vong kỷ luật Tố cáo Cái Nước cà mau treo cổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận