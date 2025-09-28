Cà Mau: Phát hiện nguyên Chủ tịch UBND TT.Cái Nước tử vong tại nhà riêng

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, khoảng 6 giờ 30 ngày 28.9, ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND TT.Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau (cũ) được con trai phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ phía sau nhà riêng tại xã Cái Nước (Cà Mau).

Ông M. làm Chủ tịch UBND TT.Cái Nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong thời gian đương chức, các tiểu thương chợ TT.Cái Nước có đơn thư tố cáo ông M. (thời điểm ông làm Chủ tịch UBND TT.Cái Nước, là chủ đầu tư dự án). UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xác minh và có kết luận về nội dung tố cáo đối với ông M.

Theo kết quả xác minh, UBND TT.Cái Nước đã có hàng loạt sai phạm, như: lập phương án trình UBND H.Cái Nước phê duyệt và tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại khu chợ trung tâm TT.Cái Nước (giai đoạn 3) hơn 9,6 tỉ đồng, nhưng tại thời điểm thu không lập biên lai. Đến năm 2018, sau khi UBND H.Cái Nước chỉ đạo thì UBND TT.Cái Nước mới khắc phục, lập lại biên lai.

Sau khi xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ tịch UBND H.Cái Nước thành lập đoàn thanh tra toàn bộ các công trình đầu tư xây dựng chợ TT.Cái Nước và rà soát, xác minh làm rõ yêu cầu, phản ánh của các hộ tiểu thương theo quy định pháp luật.

Sau khi thanh tra, UBND H.Cái Nước (cũ) tiếp tục phát hiện thêm sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng chợ Trung tâm TT.Cái Nước và chuyển một số sai phạm sang cơ quan điều tra làm rõ.



Tháng 8.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có quyết khởi tố vụ án vi phạm về quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại UBND TT.Cái Nước (cũ) trong việc thực hiện xây dựng hạ tầng chợ TT.Cái Nước.

Trước đó, vào tháng 7.2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước (cũ) ban hành quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đối với ông M. về những sai phạm trên.

Được biết, thời gian gần đây, khi có kết luận giám định bổ sung vụ án, cơ quan điều tra có mời ông M. lên làm việc.