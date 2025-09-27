Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Hỏa hoạn trong đêm, bé trai 9 tuổi tử vong

Gia Bách
Gia Bách
27/09/2025 09:48 GMT+7

Hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà thuộc ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ (Cà Mau). Cả gia đình chạy thoát ra ngoài, còn bé trai 9 tuổi bị mắc kẹt bên trong và tử vong.

Sáng 27.9, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ (Cà Mau), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến bé trai 9 tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 0 giờ 28 cùng ngày, lực lượng chức năng xã Phú Mỹ nhận tin báo của người dân có vụ cháy nhà ở ấp Vàm Đình. Căn nhà bị cháy thuộc sở hữu của anh T.T.H (35 tuổi), làm nghề mua bán thịt heo.

- Ảnh 1.

Hiện trường căn nhà của vợ chồng anh T.T.H bị cháy

ẢNH: C.T.V

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Đến 0 giờ 50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm anh H., chị L.N.N  (35 tuổi, vợ anh H.) cùng 2 con là T.B.P (9 tuổi) và T.N.N (8 tuổi). Trong lúc hoảng loạn, vợ chồng anh H. cùng con gái kịp thoát thân, nhưng cháu B.P bị mắc kẹt trong phòng ngủ.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực tìm kiếm và đến 0 giờ 45 phát hiện cháu P. tử vong tại giường tầng trong phòng ngủ. Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 250 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Trước mắt, xã Phú Mỹ đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé và sớm ổn định tinh thần sau mất mát quá lớn.

Hiện, Công an xã Phú Mỹ đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tin liên quan

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng (Cà Mau) khiến hàng chục căn nhà và ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi.

Khám phá thêm chủ đề

hỏa hoạn cà mau tử vong Thi thể cháy nhà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận