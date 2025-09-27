Cà Mau: Hỏa hoạn trong đêm, bé trai 9 tuổi tử vong

Sáng 27.9, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ (Cà Mau), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến bé trai 9 tuổi tử vong.

Theo đó, khoảng 0 giờ 28 cùng ngày, lực lượng chức năng xã Phú Mỹ nhận tin báo của người dân có vụ cháy nhà ở ấp Vàm Đình. Căn nhà bị cháy thuộc sở hữu của anh T.T.H (35 tuổi), làm nghề mua bán thịt heo.

Hiện trường căn nhà của vợ chồng anh T.T.H bị cháy ẢNH: C.T.V

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Đến 0 giờ 50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm anh H., chị L.N.N (35 tuổi, vợ anh H.) cùng 2 con là T.B.P (9 tuổi) và T.N.N (8 tuổi). Trong lúc hoảng loạn, vợ chồng anh H. cùng con gái kịp thoát thân, nhưng cháu B.P bị mắc kẹt trong phòng ngủ.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực tìm kiếm và đến 0 giờ 45 phát hiện cháu P. tử vong tại giường tầng trong phòng ngủ. Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 250 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Trước mắt, xã Phú Mỹ đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé và sớm ổn định tinh thần sau mất mát quá lớn.

Hiện, Công an xã Phú Mỹ đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.