Cháy chung cư tại Nha Trang, 2 người tử vong

Tối 12.2, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ cháy chung cư ở phường Nam Nha Trang, đã khiến 2 người (1 nam, 1 nữ) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thi thể 2 người được phát hiện ở khu vực phòng ngủ. Nhiều đồ đạc trong căn hộ bị thiêu rụi. Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát từ căn hộ rộng hơn 50 m2 trên tầng 16 tòa C chung cư PH, cột khói đen phun ra từ ban công, cửa sổ phòng ngủ. Nhiều cư dân vội vàng theo thang bộ thoát ra ngoài.

Đám cháy tại căn hộ tầng 16 chung cư PH (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) khiến 2 người tử vong ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi nhận tin báo cháy chung cư, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa điều động 36 chiến sĩ, 2 xe thang và 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Một nhóm chiến sĩ chữa cháy tiếp cận tòa nhà, dùng vòi rồng xịt vào vách tường của chung cư để dập lửa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cùng Phó giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Đồng đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Đến khoảng 17 giờ 10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng và ghi nhận tại hiện trường, đám cháy khởi nguồn từ phòng ngủ của căn hộ nói trên. Nguyên nhân khiến lửa lan nhanh do có nệm, quần áo và các vật dụng dễ cháy trong phòng.

Hiện lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát hiện trường để ngăn chặn nguy cơ cháy tái phát nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nguyên nhân vụ cháy chung cư tại phường Nam Nha Trang đang được cơ quan chức năng làm rõ.