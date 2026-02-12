Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy ở TP.HCM, khói đen cuồn cuộn khiến khu dân cư nháo nhào

Trần Kha
Trần Kha
12/02/2026 17:14 GMT+7

Một vụ cháy vừa xảy ra trên đường Lê Đức Anh (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) khiến cả khu dân cư hốt hoảng khi khói đen bốc cao, đe dọa cháy lan sang các xưởng sản xuất lân cận.

Ngày 12.2, Công an phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ cháy trên đường Lê Đức Anh, khiến cả khu dân cư nháo nhào.

Khói đen bao trùm khu dân cư từ vụ cháy nhà dân trên đường Lê Đức Anh - Ảnh 1.

Khói đen bốc ra từ đám cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc ra từ bên trong căn nhà mặt tiền đường Lê Đức Anh, đoạn gần giao lộ Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM).

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, tỏa khói đen kịt bốc cao bao trùm cả khu vực khiến cư dân xung quanh náo loạn. Ngay lập tức, người dân địa phương đã hỗ trợ chủ nhà di dời tài sản ra khu vực an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 (Công an TP.HCM) đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Sau nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế, dập tắt. Ghi nhận hiện trường, vụ cháy làm một số khung sắt, mái che đổ sập.

Khói đen bao trùm khu dân cư từ vụ cháy nhà dân trên đường Lê Đức Anh - Ảnh 2.

Hiện trường bên trong vụ cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Liên quan đến sự việc, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết qua xác minh bước đầu, khu vực cháy nằm ở phần sân sau của một căn nhà dân. Đám cháy chủ yếu là rác và phế liệu được chủ nhà thu gom, tập kết ở sân sau.

Do được phát hiện và xử lý kịp thời, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người cũng như không có thiệt hại đáng kể về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an tiếp tục làm rõ.

