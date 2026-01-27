Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ cháy chung cư ở TP.HCM: 2 mẹ con tử vong, cháu còn lại nguy kịch

Duy Tính
Duy Tính
27/01/2026 15:25 GMT+7

Theo thông tin từ các bệnh viện, 2 trong 3 nạn nhân trong vụ cháy chung cư nhà ở xã hội tại phường Long Trường (TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM ngày 24.1, đã tử vong.

Chiều 27.1, Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân N.T.L (35 tuổi), nạn nhân trong vụ cháy chung cư nhà ở xã hội tại phường Long Trường đã tử vong sau 3 ngày điều trị.

Trước đó, ngày 24.1, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên 7 mm, thở máy qua nội khí quản, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Bệnh nhân bị bỏng độ II vùng mặt và tứ chi, diện tích tổn thương khoảng 22% cơ thể. Nội soi ghi nhận nhiều muội than bám trong khí phế quản hai bên, X-quang cho thấy tổn thương phế nang hai phổi. Bệnh nhân từng bị ngưng tim và được hồi sức thành công, tuy nhiên đến 13 giờ ngày 27.1 thì không qua khỏi.

Liên quan đến vụ việc này, cùng ngày, thông tin từ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bệnh nhi L.N.L.Đ (9 tuổi, con của bệnh nhân N.T.L) cũng đã tử vong. Bệnh nhi được chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện, ngạt khói, bỏng lửa và thiếu ô xy não nặng, tử vong lúc 18 giờ ngày 26.1.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết bệnh nhi L.T.N (6 tuổi, cũng là con của chị N.T.L), hiện vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy và lọc máu.

Hai mẹ con tử vong trong vụ cháy chung cư ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chung cư rạng sáng 24.1

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 3 giờ 30 ngày 24.1, một căn hộ tại tầng 5 chung cư nhà ở xã hội ở phường Long Trường bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra cháy, trong căn hộ có 3 mẹ con, người chồng vắng nhà. Người dân phát hiện cháy đã hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường đến phong tỏa hiện trường, di tản người dân và dập tắt đám cháy, đồng thời giải cứu 3 mẹ con mắc kẹt. 3 nạn nhân trong vụ cháy chung cư được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu trong tình trạng ngạt khói.

Bước đầu, các bác sĩ xác định cháu L.T.N bị suy hô hấp cấp do ngạt khói, bỏng tay chân khoảng 20%, được cấp cứu, hồi sức, chuyển Bệnh viện Nhi đồng 2. Cháu L.N.L.Đ bị bỏng khoảng 6%, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được hồi sức và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Riêng chị N.T.L (mẹ của 2 bé) bị bỏng khoảng 19%, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được hồi sức và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

