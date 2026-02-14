27 tết, cua Cà Mau sắp chạm mức 1,2 triệu đồng/kg

Ngày 14.2, ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn, Cà Mau), cho biết giá cua Cà Mau tăng liên tục từ đầu tháng do nhu cầu trữ hàng phục vụ tết và hoạt động gom mua của thương lái Trung Quốc. Mức tăng rõ rệt ở nhóm cua gạch Năm Căn – phân khúc được xem là "điểm nóng" của thị trường những ngày cận tết.

Cua Cà Mau khi chạm 1,1 triệu đồng/kg ẢNH: G.B

Hiện, cua gạch loại 300 đến 400 gram/con được mua với giá khoảng 800.000 đồng/kg, trong khi loại trên 400 gram/con giá gần 1,2 triệu đồng/kg. So với Tết Dương lịch vừa qua, cua gạch loại lớn đã tăng thêm khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm, cua y (cua đực từ 300 gram/con trở lên) được mua khoảng 500.000 đồng/kg; cua thịt dao động 450.000 - 500.000 đồng/kg. Mức giá này áp dụng tại xã Năm Căn, đối với cua không dây.

Theo ông Bình, đà tăng đang có dấu hiệu chững lại khi doanh nghiệp giảm xuất sang thị trường nước ngoài. Từ nay đến tết, cua chủ yếu tiêu thụ nội địa nên khả năng tăng giá thêm không cao. Dự báo, sau mùng 2 Tết Bính Ngọ, khi đối tác nước ngoài thu mua trở lại, thị trường cua có thể tiếp tục biến động tăng giá cao.

Cà Mau hiện có khoảng 365.000 ha nuôi cua xen canh trong vuông tôm, sản lượng hơn 35.000 tấn mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng ngàn tỉ đồng. Đây là nền tảng giúp cua Cà Mau luôn duy trì nguồn cung lớn cho thị trrường, ngay cả khi nhu cầu tăng mạnh vào các dịp cao điểm.



