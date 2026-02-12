Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cua Cà Mau nặng 1,82 kg lập kỷ lục Việt Nam

Gia Bách
Gia Bách
12/02/2026 12:54 GMT+7

Một con cua Cà Mau nặng 1,82 kg của doanh nghiệp địa phương vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Ngày 12.2, tại Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã trao quyết định xác lập kỷ lục "Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam" cho Công ty TNHH Dư Thái Bình. Con cua có trọng lượng 1,82 kg, chiều rộng mai 19,97 cm.

Cua Cà Mau nặng 1,82 kg lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao quyết định xác lập kỷ lục “Con cua Cà Mau lớn nhất Việt Nam” cho Công ty TNHH Dư Thái Bình

ẢNH: CTV

Kỷ lục được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống kênh thông tin của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đồng thời được ghi nhận trong ấn phẩm kỷ lục hằng năm và thông báo đến cộng đồng kỷ lục gia trên toàn quốc.

Trước đó, tại Ngày hội cua Cà Mau các năm 2023 và 2025, Công ty TNHH Dư Thái Bình đều có cua tham gia cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau và đạt giải "vua cua". Việc tiếp tục được công nhận kỷ lục Việt Nam lần này được xem là dấu mốc nối dài thành tích, góp phần khẳng định chất lượng vượt trội và nâng cao uy tín thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường.

Cua Cà Mau nặng 1,82 kg lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.

Con cua lập kỷ lục Việt Nam có trọng lượng là 1,820 kg, chiều rộng mai 199,7 mm

ẢNH: G.B

Ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình, cho biết việc được xác lập kỷ lục là niềm vinh dự và cũng là động lực lớn đối với doanh nghiệp cũng như người nuôi cua trong tỉnh. Theo ông, sự ghi nhận này sẽ khuyến khích bà con tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đưa thương hiệu cua Cà Mau vươn xa trên thị trường trong và ngoài nước.

