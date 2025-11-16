Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nới thời gian tìm 'vua cua' để xác lập kỷ lục Việt Nam

Gia Bách
Gia Bách
16/11/2025 07:54 GMT+7

Sở KH-CN Cà Mau vừa kéo dài thời gian tiếp nhận cua dự thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau đến 15 giờ ngày 22.11, đồng thời xác nhận 'vua cua' sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Ngày 15.11, tin từ Sở KH-CN tỉnh Cà Mau cho biết thời hạn tiếp nhận cua dự thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau được nới thêm 4 ngày, tạo điều kiện cho người dân và các đơn vị tham gia. Hiện đã có 4 đơn vị đăng ký, song tất cả đều yêu cầu được giữ kín thông tin trọng lượng cua, yếu tố được xem như "vũ khí bí mật" trước giờ tranh tài. Cuộc thi trên nằm trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần II diễn ra từ 16 đến 22.11.

Nới thời gian tìm 'vua cua' để xác lập kỷ lục Việt Nam- Ảnh 1.

Sở KH-CN tỉnh Cà Mau thông tin, thời gian tiếp nhận cua dự thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau được nới thêm 4 ngày

ẢNH: G.B

Cua dự thi phải có nguồn gốc Cà Mau và đạt trọng lượng từ 1,452 kg trở lên, đầy đủ bộ phận. Kỷ lục được xác định dựa trên trọng lượng; trường hợp bằng nhau sẽ xét kích thước mai cua như tiêu chí phân định. Con cua giành ngôi "vua cua" tại cuộc thi sẽ được tỉnh đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam, hướng đến việc định vị cua Cà Mau như một biểu tượng đặc thù của vùng đất cực Nam.

Lễ trao giải "vua cua diễn ra tối 22.11 với tổng giá trị 30 triệu đồng, gồm giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.

Cà Mau hiện có hơn 250.000 ha nuôi cua biển, sản lượng hơn 25.000 tấn/năm, là một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương. Năm 2022, tỉnh từng trao giải 15 triệu đồng cho con cua 1,452 kg – "quán quân" của cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất tại Ngày hội cua Cà Mau lần I.

