Tìm được 'vua cua' để xác lập kỷ lục cua lớn nhất Việt Nam

Tối 22.11, Ban tổ chức cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau công bố "vua cua" mới với trọng lượng 1,820 kg, vượt qua 9 đối thủ còn lại và trở thành tâm điểm chú ý của người dân cũng như du khách. Con cua khủng này là của Công ty TNHH Dư Thái Bình, đơn vị từng đoạt giải nhất cuộc thi cua lớn nhất năm 2022.

"Vua cua" sẽ được lập hồ sơ đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận danh hiệu cua lớn nhất Việt Nam ẢNH: G.B

Theo đại diện ban tổ chức, đã có những trường hợp cua có trọng lượng vượt mức 1,9 kg nhưng chủ sở hữu bất ngờ rút khỏi cuộc thi vào phút chót. Một trường hợp khác, dù cua rất lớn nhưng bị gãy ngoe ngay trước lúc cân nên không đủ điều kiện theo thể lệ, khiến cuộc đua ngôi "vua cua" càng thêm kịch tính.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau trao giải thưởng cho ông Dư Thái Bình, chủ nhận "vua cua" năm nay ẢNH: G.B

Con cua đoạt giải năm nay đạt chiều rộng mai 199,7 mm, còn sống, đầy đủ bộ phận và đảm bảo nguồn gốc từ Cà Mau theo yêu cầu. Ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình cho biết, rất vinh dự khi hai lần giành giải nhất, đồng thời xem đây là cơ hội quảng bá hình ảnh và góp phần đưa thương hiệu cua Cà Mau vươn xa hơn.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao giải cho bà Phạm Thùy Quyên (P.Lý Văn Lâm), chủ nhân cua đoạt giải nhì có trọng lượng gần 1,6 kg ẢNH: G.B

Cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau do Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau chủ trì, nằm trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần II diễn ra từ 16 - 22.11. Những cá thể cua đạt chuẩn đều phải có trọng lượng từ 1,452 kg trở lên, mức trọng lượng từng xác lập kỷ lục năm 2022. Ban tổ chức sẽ lập hồ sơ đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận danh hiệu cua lớn nhất Việt Nam cho "vua cua" năm nay.

Ông Dư Thái Bình với "vua cua" ẢNH: G.B

Ngay sau khi công bố, con cua gần 1,9 kg đã thu hút đông đảo du khách vây quanh "chiêm ngưỡng". Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy con cua biển có kích thước "khủng" như vậy, đúng với danh xưng đặc sản Cà Mau.

Khách tham quan thích thú chụp ảnh cua phá kỷ lục tại cuộc thi “Xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau ẢNH: G.B

Giải thưởng cuộc thi gồm 15 triệu đồng cho giải nhất, 10 triệu đồng cho giải nhì. Việc xác lập "vua cua" mới tiếp tục củng cố sức hút của ngành hàng cua sinh thái Cà Mau, thương hiệu đang ngày càng được quan tâm trên thị trường trong và ngoài nước.