Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Tìm được 'vua cua' để xác lập kỷ lục cua lớn nhất Việt Nam

Gia Bách
Gia Bách
22/11/2025 22:04 GMT+7

Một con cua biển nặng hơn 1,82 kg đã được xác lập 'vua cua' mới tại cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau.

Tối 22.11, Ban tổ chức cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau công bố "vua cua" mới với trọng lượng 1,820 kg, vượt qua 9 đối thủ còn lại và trở thành tâm điểm chú ý của người dân cũng như du khách. Con cua khủng này là của Công ty TNHH Dư Thái Bình, đơn vị từng đoạt giải nhất cuộc thi cua lớn nhất năm 2022.

Tìm được 'vua cua' để xác lập kỷ lục cua lớn nhất Việt Nam- Ảnh 1.

"Vua cua" sẽ được lập hồ sơ đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận danh hiệu cua lớn nhất Việt Nam

ẢNH: G.B

Theo đại diện ban tổ chức, đã có những trường hợp cua có trọng lượng vượt mức 1,9 kg nhưng chủ sở hữu bất ngờ rút khỏi cuộc thi vào phút chót. Một trường hợp khác, dù cua rất lớn nhưng bị gãy ngoe ngay trước lúc cân nên không đủ điều kiện theo thể lệ, khiến cuộc đua ngôi "vua cua" càng thêm kịch tính.

Tìm được 'vua cua' để xác lập kỷ lục cua lớn nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau trao giải thưởng cho ông Dư Thái Bình, chủ nhận "vua cua" năm nay

ẢNH: G.B

Con cua đoạt giải năm nay đạt chiều rộng mai 199,7 mm, còn sống, đầy đủ bộ phận và đảm bảo nguồn gốc từ Cà Mau theo yêu cầu. Ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình cho biết, rất vinh dự khi hai lần giành giải nhất, đồng thời xem đây là cơ hội quảng bá hình ảnh và góp phần đưa thương hiệu cua Cà Mau vươn xa hơn.

Tìm được 'vua cua' để xác lập kỷ lục cua lớn nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao giải cho bà Phạm Thùy Quyên (P.Lý Văn Lâm), chủ nhân cua đoạt giải nhì có trọng lượng gần 1,6 kg

ẢNH: G.B

Cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau do Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau chủ trì, nằm trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần II diễn ra từ 16 - 22.11. Những cá thể cua đạt chuẩn đều phải có trọng lượng từ 1,452 kg trở lên, mức trọng lượng từng xác lập kỷ lục năm 2022. Ban tổ chức sẽ lập hồ sơ đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận danh hiệu cua lớn nhất Việt Nam cho "vua cua" năm nay.

Tìm được 'vua cua' để xác lập kỷ lục cua lớn nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Ông Dư Thái Bình với "vua cua"

ẢNH: G.B

Ngay sau khi công bố, con cua gần 1,9 kg đã thu hút đông đảo du khách vây quanh "chiêm ngưỡng". Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy con cua biển có kích thước "khủng" như vậy, đúng với danh xưng đặc sản Cà Mau.

Tìm được 'vua cua' để xác lập kỷ lục cua lớn nhất Việt Nam- Ảnh 5.

Khách tham quan thích thú chụp ảnh cua phá kỷ lục tại cuộc thi “Xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau

ẢNH: G.B

Giải thưởng cuộc thi gồm 15 triệu đồng cho giải nhất, 10 triệu đồng cho giải nhì. Việc xác lập "vua cua" mới tiếp tục củng cố sức hút của ngành hàng cua sinh thái Cà Mau, thương hiệu đang ngày càng được quan tâm trên thị trường trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Cà Mau tìm 'vua cua' nặng nhất để xác lập kỷ lục Việt Nam

Cà Mau tìm 'vua cua' nặng nhất để xác lập kỷ lục Việt Nam

Người nuôi và thương lái Cà Mau đang có cơ hội xác lập kỷ lục Việt Nam với con cua biển nặng nhất, trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Vua Cua xác lập kỷ lục ngày hội cua cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận