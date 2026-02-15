Vụ livestream người nhà tử vong ở Cà Mau: Bệnh nhân mất sau 30 phút hồi sức

Liên quan đến ca tử vong bị người nhà livestream gây xôn xao, ngày 15.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp tục rà soát hồ sơ bệnh án, đánh giá chuyên môn sâu hơn để bảo đảm khách quan, minh bạch.

Đồng thời, Sở Y tế cũng có báo cáo đến UBND tỉnh Cà Mau sau khi rà soát hồ sơ ban đầu và khẳng định: "Đây là trường hợp nhiễm trùng huyết nặng, diễn tiến nhanh trên bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền và tình trạng suy giảm miễn dịch do sử dụng thuốc kéo dài, nguy cơ tử vong cao mặc dù đã được điều trị tích cực".

Bệnh nhân T.T.Y tử vong sau 1 ngày nhập viện ở Cà Mau đang gây xôn xao dư luận ẢNH: G.B

Nội dung báo cáo cũng thể hiện chẩn đoán tử vong là do sốc nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, trên nền hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu. Kíp trực tiến hành hồi sinh tim - phổi, đặt nội khí quản, sử dụng adrenalin và các biện pháp cấp cứu theo phác đồ. Sau 30 phút hồi sức tích cực không cải thiện, bệnh nhân tử vong.

Như Thanh Niên thông tin, bệnh nhân T.T.Y (84 tuổi, ở khóm Bùng Binh 2, phường Hòa Thành, Cà Mau) tử vong sau khoảng một ngày nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Bệnh nhân vào viện lúc 18 giờ ngày 10.2 trong tình trạng sưng đau bàn tay phải, vùng mu bàn tay sưng nóng, đỏ, đau và nổi bóng nước lan nhanh lên cẳng tay.

Tiền sử bệnh cho thấy, bệnh nhân bị tăng huyết áp và hội chứng Cushing do thuốc. Sau nhập viện, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, giảm đau, bù dịch, điều trị triệu chứng, được đánh giá tiên lượng rất nặng và chuyển vào phòng bệnh nặng theo dõi sát.

Đến tối 11.2, tình trạng diễn tiến xấu nhanh, bệnh nhân ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Sau xử trí, huyết áp nâng lên 100/60 mmHg nhưng nhiễm trùng vẫn nặng. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, điện tim vô tâm thu. Ê kíp trực tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản và dùng thuốc cấp cứu nhưng sau 30 phút hồi sức không hiệu quả, bệnh nhân được xác định tử vong.

Chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm trùng (nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải), kèm hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Sau đó, tài khoản Facebook L.D (được cho là con bệnh nhân) đã livestream cảnh ê kíp trực của Bệnh viện đa khoa Cà Mau đang cấp cứu bệnh nhân và bày tỏ bức xúc, cho rằng bác sĩ từng thông tin chỉ số bệnh nhân bình thường, không đồng ý cho chuyển viện; đồng thời phản ánh khi người nhà báo bệnh chuyển nặng, nhân viên trực vẫn sử dụng điện thoại.