Bệnh viện đa khoa Cà Mau 1.200 giường chậm tiến độ, vốn ngàn tỉ nằm chờ

Ngày 11.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Ban Quản lý dự án (BQLDA) xây dựng tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về Dự án (DA) đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Báo cáo cho thấy sau gần 5 năm khởi động, DA chỉ mới hoàn thành gói thầu san lấp mặt bằng; làm cổng, tường rào, nhà bảo vệ (gói thầu số 8); còn 4 gói thầu đang triển khai nhưng đều chậm tiến độ so với kế hoạch.

Các gói thầu chậm tiến độ, không giải ngân hết nguồn vốn bố trí

DA đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường được khởi động từ năm 2021 và khởi công vào cuối tháng 4.2025, do BQLDA công trình xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Từ năm 2021 đến 2024, DA đã giải ngân 199,736 tỉ đồng; năm 2025 được bố trí 2.229,382 tỉ đồng, giải ngân 272,447 tỉ đồng (12,22%), nâng tổng giá trị giải ngân của DA đến nay lên 472,183 tỉ đồng.

Công trường xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường ẢNH: G.B

Theo chủ đầu tư, khả năng đến hết năm 2025, DA chỉ giải ngân 950/2.239,382 tỉ đồng, đạt 42,613% do các gói thầu chậm tiến độ. Số vốn còn lại trên 1.279 tỉ đồng, đề nghị xin điều chỉnh sang năm 2026 (dù thời gian của DA được ấn định trong giai đoạn 2020 - 2025).

Gói thầu số 27 (khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước) được xem là hạng mục khởi đầu của toàn DA. Theo báo cáo của BQLDA công trình xây dựng (ngày 30.7) thì khối lượng đã thực hiện của gói thầu này đạt 36,811/711,278 tỉ đồng, đạt 5,18% so với hợp đồng. Hợp đồng thi công từ ngày 15.4.2025 đến ngày 22.9.2026, chậm so với tiến độ ký kết.

Gói thầu số 27 trị giá hợp đồng 711,278 tỉ đồng chậm tiến độ, mới chỉ đạt 5,18% so với hợp đồng ẢNH: G.B

Nguyên nhân gói thầu số 27 bị chậm tiến độ là quá trình thử tải cho thấy một số tim cọc có độ chuyển vị vượt giới hạn cho phép. Chủ đầu tư phối hợp với tư vấn thiết kế chỉ định ép thêm 8 tim cọc thăm dò để xác định lại chiều dài phù hợp, trong đó 2 tim được thử nén tĩnh nhằm lấy số liệu cho cả phân vùng.

Trong quá trình thử tải cọc, nhiều tim cọc có độ chuyển vị vượt giới hạn thiết kế, buộc phải ép thêm cọc thăm dò, điều chỉnh chiều dài, làm phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thi công. Tầng địa chất không đồng đều tại công trình cũng khiến việc ép cọc đại trà liên tục bị gián đoạn, một số đoạn phải cắt bỏ phần cọc dư đến 11 m, gây lãng phí và làm chậm tiến độ lắp đặt thiết bị kỹ thuật như robot ép cọc.

Phải hủy thông báo mời thầu do có nhiều kiến nghị và yêu cầu

Trong khi đó, gói thầu số 28 - hệ thống kỹ thuật, gồm các hạng mục thiết yếu như điều hòa, khí y tế, hệ thống điện, camera, thang máy, điều khiển tòa nhà... vẫn chưa chọn được nhà thầu thi công (thông báo mời thầu ngày 27.6.2025, thời điểm mở thầu ngày 16.7.2025, được gia hạn thời gian mở thầu đến ngày 4.8.2025). Giá trị dự toán gói thầu 948,922 tỉ đồng.

Gói thầu số 8 gồm san lấp mặt bằng; làm cổng, tường rào, nhà bảo vệ ẢNH: G.B

Đến ngày 25.7.2025, gói thầu số 28 phát sinh 6 kiến nghị và 52 lượt yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nội dung dàn trải ở tất cả hạng mục. Một số yêu cầu làm rõ dẫn tới phải sửa đổi hồ sơ, kéo dài thời gian đóng thầu, trong khi tư vấn thiết kế chưa xác định thời điểm hoàn tất điều chỉnh.

Để tránh kiến nghị kéo dài do thông số kỹ thuật chưa thống nhất, chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh hủy thông báo mời thầu, rà soát lại toàn bộ hồ sơ và tổ chức đấu thầu lại theo luật Đấu thầu năm 2025, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ và giải ngân DA.

Ở các gói thầu xây lắp khác như số 60 (khối nhà chức năng, nhà lưu trú, lò đốt rác...), số 61 (hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước) hay số 62 (phòng chống mối), tiến độ cũng đang chậm so với kế hoạch hợp đồng từ 15% đến 30%. Các nguyên nhân được chỉ ra gồm thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, giá đá tăng cao, thời tiết mưa kéo dài và sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các nhà thầu. Một số vị trí thi công bị chồng lấn mặt bằng với các gói thầu khác, khiến phải dừng lại chờ luân phiên.

Thời gian của dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau được ấn định trong giai đoạn 2020 - 2025 ẢNH: G.B

Gói thầu số 63, trạm xử lý nước thải và lò đốt rác công suất 1.200 m3/ngày đêm đến nay vẫn chưa thể khởi công do chờ kết quả thẩm định công nghệ từ Sở Xây dựng và Hội đồng tư vấn khoa học. Trong khi đó, gói thầu cung cấp thiết bị y tế, phần lớn giá trị đầu tư DA vẫn chưa có cấu hình thiết bị hoàn chỉnh do Bệnh viện đa khoa Cà Mau chậm phản hồi, ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu.

Ngày 8.8 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đến kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Ông Hải khẳng định, đây là DA y tế lớn nhất tỉnh, công trình trọng điểm quốc gia, đáp ứng kỳ vọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tạo động lực phát triển địa phương. Ông đề nghị nhà thầu thi đua "3 ca, 4 kíp", động viên lực lượng bám sát công trường, đoàn kết hoàn thành đúng tiến độ.