Cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Ngày 14.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện KSND điều tra vụ cô gái 16 tuổi đâm bạn trai 17 tuổi tại nhà trọ (ở xã Tân Hưng) lúc rạng sáng, khiến nạn nhân tử vong.

Nhà trọ, nơi xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong ẢNH: B.B

Theo báo cáo ban đầu từ Công an xã Tân Hưng (Tây Ninh), lúc 4 giờ 30 phút ngày 13.2, cơ quan chức năng nhận được tin báo có người tử vong tại nhà trọ ở ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng. Nạn nhân được xác định là T.H.N (nam, 17 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh, Tây Ninh). Nghi phạm đâm bạn trai bằng kéo là N.T.N.Y (nữ, 16 tuổi, quê ở xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh).

Nghi phạm N.T.N.Y khai nhận, khoảng 2 giờ sáng 13.2, tại phòng trọ, giữa Y. và N. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc nóng giận, Y. dùng kéo đâm vào vùng cổ và ngực bên trái của N.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tân Hưng và chuyển tuyến ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã thực hiện bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi dùng kéo đâm bạn trai tử vong.