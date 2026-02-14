Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cô gái đâm bạn trai tử vong trong nhà trọ ở Tây Ninh

Bắc Bình
Bắc Bình
14/02/2026 11:45 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án một cô gái đâm bạn trai 17 tuổi tử vong trong nhà trọ.

Ngày 14.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Viện KSND điều tra vụ cô gái 16 tuổi đâm bạn trai 17 tuổi tại nhà trọ (ở xã Tân Hưng) lúc rạng sáng, khiến nạn nhân tử vong.

Tây Ninh: Cô gái 16 tuổi đâm bạn trai 17 tuổi tử vong trong nhà trọ lúc sáng sớm- Ảnh 1.

Nhà trọ, nơi xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong

ẢNH: B.B

Theo báo cáo ban đầu từ Công an xã Tân Hưng (Tây Ninh), lúc 4 giờ 30 phút ngày 13.2, cơ quan chức năng nhận được tin báo có người tử vong tại nhà trọ ở ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng. Nạn nhân được xác định là T.H.N (nam, 17 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh, Tây Ninh). Nghi phạm đâm bạn trai bằng kéo là N.T.N.Y (nữ, 16 tuổi, quê ở xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh).

Nghi phạm N.T.N.Y khai nhận, khoảng 2 giờ sáng 13.2, tại phòng trọ, giữa Y. và N. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc nóng giận, Y. dùng kéo đâm vào vùng cổ và ngực bên trái của N.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tân Hưng và chuyển tuyến ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đã thực hiện bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi dùng kéo đâm bạn trai tử vong.

Tin liên quan

Tây Ninh: Truy xét nhóm thanh thiếu niên đánh gục bảo vệ vì bị nhắc nẹt pô

Tây Ninh: Truy xét nhóm thanh thiếu niên đánh gục bảo vệ vì bị nhắc nẹt pô

Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương truy xét nhóm 6 thanh thiếu niên có hành vi đánh hội đồng khiến 1 bảo vệ bị gãy xương sườn, dập phổi sau khi bị nhắc nhở về việc nẹt pô ồn ào.

Khám phá thêm chủ đề

đâm bạn trai Nhà trọ tử vong Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận