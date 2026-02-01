Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Tây Ninh: Truy xét nhóm thanh thiếu niên đánh gục bảo vệ vì bị nhắc nẹt pô

Bắc Bình
Bắc Bình
01/02/2026 14:31 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương truy xét nhóm 6 thanh thiếu niên có hành vi đánh hội đồng khiến 1 bảo vệ bị gãy xương sườn, dập phổi sau khi bị nhắc nhở về việc nẹt pô ồn ào.

Ngày 1.2, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị này đang phối hợp Công an xã Mỹ Hạnh và các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy xét nhóm thanh thiếu niên có hành vi đánh hội đồng 1 nhân viên bảo vệ tại Khu đô thị Phúc An Villas.

Tây Ninh: Truy tìm nhóm thanh thiếu niên đánh bảo vệ vì nẹt pô 2026 - Ảnh 1.

Thấy nhóm thanh niên hung hãn, bảo vệ bỏ chạy nhưng không thoát

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 ngày 30.1, một nhóm gồm 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy di chuyển vào bên trong Khu đô thị Phúc An Villas (thuộc xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh). Nhóm này liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cư dân.

Phát hiện sự việc, nam bảo vệ của khu đô thị ra hiệu yêu cầu nhóm thanh niên dừng hành vi gây rối và rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, nhóm này chẳng những không chấp hành, mà còn điều khiển xe lao thẳng vào bảo vệ, rồi xuống xe đuổi đánh.

Khi bảo vệ bỏ chạy được khoảng 10 m thì vấp ngã. Lúc này, cả nhóm 6 đối tượng dùng nón bảo hiểm, tay chân đánh đấm túi bụi vào vùng đầu và cơ thể nạn nhân, bất chấp người này van xin.

Sau khi đánh nạn nhân ngã gục tại chỗ, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát. Nam bảo vệ được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy 2 xương sườn và tổn thương phổi.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng đã nắm được vụ việc nhân viên bảo vệ bị đánh và đang quyết liệt truy tìm các đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

