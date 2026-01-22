Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tây Ninh: Lật tẩy chiêu trò bán máy móc giá rẻ, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Bắc Bình
Bắc Bình
22/01/2026 13:59 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thái Bình, bị can sử dụng chiêu trò rao bán máy móc, ghe tàu giá rẻ trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ngày 22.1 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, quê Đồng Tháp - tạm trú xã Bình Lợi, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Ảnh 1.

Bị can Phạm Thái Bình

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Phạm Thái Bình có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn của Bình là lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh rao bán các loại phương tiện như xe máy cuốc, phà, ghe, rơ moóc... với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Chiêu bài "giá rẻ" này nhằm mục đích tạo lòng tin và thu hút những người đang có nhu cầu mua phương tiện để sản xuất, kinh doanh.

Khi "con mồi" cắn câu và liên hệ, Bình yêu cầu kết bạn qua Zalo để trao đổi hình ảnh, thỏa thuận giá cả chi tiết. Sau khi chốt giá, Bình yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Ngay sau khi tài khoản báo nhận được tiền, Bình lập tức cắt đứt liên lạc, chặn Zalo và mọi kênh kết nối khác nhằm chiếm đoạt tiền cọc.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lúc 17 giờ 30 ngày 15.1, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và công an địa phương ập vào một nhà trọ tại xã Bình Lợi, TP.HCM, bắt giữ khẩn cấp Phạm Thái Bình.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, Bình còn sử dụng 2 tài khoản Zalo và 3 tài khoản Facebook ảo để phục vụ cho hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bình thừa nhận hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả để đăng ký mở các tài khoản ngân hàng nhằm che giấu danh tính khi nhận tiền lừa đảo.

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn tinh vi nêu trên, từ tháng 3.2025 đến khi bị bắt, Bình đã lừa đảo trót lọt hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

