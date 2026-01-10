Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tin lời người yêu góp vốn mua đất, người phụ nữ bị lừa đảo 2 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
10/01/2026 13:47 GMT+7

Vẽ dự án đầu tư đất để 'xây dựng tương lai chung', Võ Ngọc Tường Duy đã lợi dụng tình cảm, lừa đảo, chiếm đoạt của bạn gái gần 2 tỉ đồng.

Ngày 10.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Võ Ngọc Tường Duy (42 tuổi, ở P.Hưng Phú, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê duyệt.

Tin lời người yêu góp vốn mua đất, người phụ nữ bị lừa đảo 2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam bị can Võ Ngọc Tường Duy để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.H (36 tuổi, ở P.An Hải, TP.Đà Nẵng) về việc bị Võ Ngọc Tường Duy lợi dụng quan hệ tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9.2019, trong thời gian làm việc tại một trung tâm thương mại ở Đà Nẵng, chị H. quen biết Duy, khi đó là trưởng bộ phận an ninh tại đây. Sau thời gian tìm hiểu, 2 người nảy sinh quan hệ tình cảm.

Đến tháng 6.2020, Duy được điều chuyển công tác về một trung tâm thương mại khác tại TP.Cần Thơ nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với chị H.

Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, Duy đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn đầu tư mua đất tại khu vực TP.Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh để kinh doanh, xây dựng tương lai lâu dài.

Tin lời, từ ngày 11.8 đến 16.11.2020, chị H. đã 8 lần chuyển khoản cho Duy với tổng số tiền hơn 1,99 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Duy không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Làm việc với cơ quan công an, Võ Ngọc Tường Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tình. Hiện Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Giăng bẫy 'mua điện thoại chiết khấu nội bộ' lừa đảo bạn thân gần 100 triệu đồng

Giăng bẫy 'mua điện thoại chiết khấu nội bộ' lừa đảo bạn thân gần 100 triệu đồng

Tung tin 'ưu đãi nội bộ' mua điện thoại giá rẻ, một thanh niên tại TP.Đà Nẵng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của bạn thân.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Đà Nẵng lừa tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận