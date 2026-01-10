Giăng bẫy 'mua điện thoại chiết khấu nội bộ' lừa đảo bạn thân gần 100 triệu đồng

Ngày 10.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Đại (22 tuổi, ở P.Bàn Thạch, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định đã được Viện KSND khu vực 5 TP.Đà Nẵng phê chuẩn.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam bị can Nguyễn Quang Đại để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ẢNH: Đ.X.

Theo điều tra ban đầu, ngày 7.1, anh H.Q.D (22 tuổi, ở P.Bàn Thạch) trình báo bị Nguyễn Quang Đại lừa chiếm đoạt gần 97 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS đã khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Đại.

Kết quả điều tra xác định, Đại đang làm nhân viên bán hàng của hãng OPPO tại một siêu thị điện máy. Lợi dụng mối quan hệ là bạn thân, Đại đã đưa ra thông tin gian dối với anh D. rằng công ty OPPO sắp mở bán dòng điện thoại Find X9 với chương trình ưu đãi nội bộ, giảm giá từ 30 - 40% so với thị trường.

Tin tưởng, anh D. nhờ Đại mua giúp 5 chiếc điện thoại để bán lại kiếm lời. Dù không còn làm việc tại OPPO và không thuộc diện được hưởng bất kỳ ưu đãi nào, Đại vẫn nhận tiền.

Để tạo lòng tin, Nguyễn Quang Đại lập tài khoản Facebook giả tên “Mỹ Linh”, tự dàn dựng các đoạn hội thoại mua bán điện thoại, chụp màn hình gửi cho bị hại nhằm chứng minh giao dịch là thật.

Sau đó, anh D. chuyển cho Đại tổng số tiền 96.867.000 đồng. Số tiền này Đại sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ, ngày 30.12.2025, Nguyễn Quang Đại tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook giả “Mỹ Linh” để đặt mua một sim số đẹp 0376.000.0xx với giá 158 triệu đồng.

Nguyễn Quang Đại đã làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng gửi cho người bán sim, khiến nạn nhân tin rằng đã nhận tiền và thực hiện thủ tục sang tên sim cho Đại.

Sau khi chiếm đoạt sim, Đại tìm cách rao bán, cầm cố thì bị phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động và 1 sim điện thoại số 0376.000.0xx.

Hiện Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

