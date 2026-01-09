'Chiến dịch Quang Trung' của lực lượng công an: Dựng lại mái ấm, lan tỏa niềm tin

Mệnh lệnh từ trái tim giữa thiên tai đổ nát

Chiều 9.1, tại xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng), Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" trong Công an nhân dân (CAND), thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng do bão lũ lịch sử năm 2025 tại 9 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Lễ tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" được Bộ Công an tổ chức tại xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng)

ẢNH: A.K

Trước những mất mát lớn do thiên tai gây ra trong năm 2025 tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với yêu cầu cao nhất: 100% nhà sập đổ hoàn toàn được xây dựng mới, 100% nhà hư hỏng được sửa chữa, không để người dân nào không có nhà đón tết.

Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Toàn lực lượng CAND đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần "thần tốc - quyết liệt - kịp thời", làm việc "3 ca, 4 kíp", xuyên lễ, tết..., để lại những hình ảnh xúc động trong lòng nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ Công an, đến nay, tất cả 34.759 căn nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, tất cả 1.597 căn nhà sập đổ hoàn toàn đã được xây dựng mới theo mô hình nhà "3 cứng", bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Làm việc “3 ca, 4 kíp”, lực lượng CAND chạy đua với thời gian để kịp tiến độ đề ra trong "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: Đ.X

Trong quá trình triển khai chiến dịch, Bộ Công an đã ban hành 4 kế hoạch, 1 hướng dẫn, 66 công điện, điện, công văn. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị, giao ban định kỳ; thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại cơ sở, gắn với phong trào thi đua "Ba nhất" (kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất).

Tham gia chiến dịch có hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ CAND cùng hàng nghìn lượt lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Bộ Công an tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động và học viên các trường CAND chi viện cho các địa bàn trọng điểm, vừa giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai vừa bảo đảm an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng trục lợi chính sách. Riêng lực lượng công an đã chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng; sửa chữa 100% nhà ở, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng trước ngày 20.12.2025, vượt tiến độ 30% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, chiến sĩ công an làm việc xuyên ngày đêm, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống ẢNH: Đ.X

Thay mặt lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên phát biểu tại lễ tổng kết chiến dịch, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.

Riêng tại TP.Đà Nẵng, lực lượng Công an thành phố là điểm sáng trong triển khai chiến dịch khi đã chủ động xin nhận và hoàn thành 271/505 căn nhà, chiếm 53,6% tổng khối lượng toàn thành phố. Không chỉ vượt khó trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, lực lượng công an còn chăm lo cho người dân từ những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhất, giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Dấu ấn trong lòng dân

Sau 40 ngày đêm triển khai quyết liệt, chiến dịch đã hoàn thành 100% mục tiêu đề ra, để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng CAND.

Lực lượng công an vượt khó, dựng nhà cho dân vùng thiên tai ẢNH: Đ.X

Chia sẻ tại lễ tổng kết, chị Bhnươh Thị Ating (ở xã A Vương, TP.Đà Nẵng), đại diện 11 hộ dân bị thiệt hại nhà ở trong đợt mưa lũ năm 2025, cho biết gia đình chị vô cùng xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và các lực lượng xung kích.

"Trong những ngày khó khăn nhất, các anh không quản nắng mưa, làm việc liên tục ngày đêm, có hôm đến tận 2 giờ sáng, chỉ mong người dân sớm có nhà mới để ổn định cuộc sống", chị Ating nói.

Theo chị Ating, ngôi nhà của gia đình chị được khánh thành ngày 24.12.2025, là căn nhà đầu tiên hoàn thành trong chiến dịch, mang lại niềm động viên lớn đối với bà con vùng bão lũ.

Chị Bhnươh Thị Ating (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ tại lễ tổng kết

ẢNH: A.K

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" là minh chứng sinh động cho tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng CAND. Trong đó, phong trào thi đua "Ba nhất" chính là kim chỉ nam giúp chiến dịch hoàn thành trong thời gian rất ngắn nhưng mang ý nghĩa, tầm vóc lớn.

"Mỗi ngày vượt tiến độ là thêm một ngày người dân sớm có nơi an cư, trẻ em được ngon giấc, người già được an tâm trong chính ngôi nhà của mình", trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Đặng Hồng Đức đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" là minh chứng sinh động về trách nhiệm của lực lượng CAND trước nhân dân

ẢNH: A.K

Song song với xây dựng nhà ở, Bộ Công an đã hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây mới, vận động toàn lực lượng đóng góp 1 ngày lương, tiếp nhận và quản lý hơn 124 tỉ đồng; trực tiếp huy động, vận chuyển hơn 900 tấn nhu yếu phẩm, vật tư y tế, nước sạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Tổng nguồn lực huy động ước tính hơn 120 tỉ đồng.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng cùng người dân khẩn trương dựng lại nhà bị sập đổ sau bão lũ

ẢNH: Đ.X

Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh tinh thần "Chiến dịch Quang Trung" sẽ tiếp tục được phát huy, chuyển hóa thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Tại lễ tổng kết, Bộ Công an tặng bằng khen cho 49 tập thể, 95 cá nhân thuộc công an các đơn vị, địa phương khu vực miền Trung - Tây nguyên có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an tặng quà 9 đơn vị tiên phong trực tiếp, quyết liệt triển khai chiến dịch tại các địa bàn; tặng quà 11 hộ gia đình tiêu biểu, đại diện người dân tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai đã nỗ lực cùng lực lượng công an vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.



