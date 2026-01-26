Con dâu tái giá, bố mẹ chồng cũ đãi 50 mâm cỗ: 'Xem như con gái'

Người chồng trước của cô dâu không may qua đời vì tai nạn giao thông khi con gái mới được 2 tuổi. Sự ra đi đó để lại nỗi mất mát cho nàng dâu và bố mẹ chồng. Suốt thời gian qua, chị được bố mẹ chồng quan tâm, yêu thương, chăm sóc cháu gái phụ con dâu. Sau thời gian dài vượt qua đau thương, nàng dâu quyết định đi thêm bước nữa, bắt đầu cuộc sống mới bên người chồng hiện tại. Điều khiến nhiều người xúc động là bố mẹ chồng cũ vẫn đứng ra lo liệu đám cưới cho con dâu. Họ đãi 50 mâm cỗ, xem việc con dâu tái giá như gả con gái.

Bố mẹ chồng cũ đãi 50 mâm tiễn con dâu đi bước nữa

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là chị Nguyễn Thị Xuân (31 tuổi, quê ở Nghệ An). Bố mẹ chồng cũ của chị là ông Phạm Văn Trường (57 tuổi) và bà Trần Thị Hải (55 tuổi).

Chị Xuân (ngoài cùng bên trái), bên cạnh là mẹ ruột rồi đến bố mẹ chồng cũ và bố mẹ chồng mới (bên phải) ẢNH: NVCC

Chị Xuân cho biết chị lên xe hoa, về làm dâu nhà ông Trường và bà Hải từ năm 2016. Năm 2017 chị sinh con gái đầu lòng. Vợ chồng chị vun vén mái ấm hạnh phúc, chăm lo cho con gái nhỏ bên cạnh sự hỗ trợ, giúp đỡ của bố mẹ chồng.

Niềm vui của gia đình không kéo dài lâu thì đến năm 2019, người chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Chấp nhận nỗi đau với gia đình, chị cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi con gái, luôn được bố mẹ chồng yêu thương.

Bố chồng cũ của chị Xuân trao quà cưới cho con dâu khi về nhà chồng ẢNH: NVCC

Suốt nhiều năm, không ít người ngỏ ý tìm hiểu, thậm chí mai mối, nhưng chị Xuân vẫn một lòng hướng về người chồng đã khuất. Ngày ngày chị đi làm, tối về sống cùng bố mẹ chồng, giữ gìn nếp sống giản dị, chưa từng để điều tiếng không hay.

Thời gian gần đây, chị gặp anh Phan Xuân Huy (33 tuổi, cùng quê ở Nghệ An) với tính cách hiền lành, chịu khó, thấu hiểu được cảm xúc của nhau nên mở lòng yêu thương. Sau thời gian tìm hiểu, chị Xuân quyết định lập gia đình mới.

Chị Xuân cùng con gái và người chồng hiện tại ẢNH: NVCC

Trong ngày bàn chuyện cưới hỏi, ông Trường nói với bố mẹ ruột chị Xuân rằng luôn xem con dâu như con gái trong nhà. Khi chị Xuân đi bước nữa, ông chủ động xin phép gia đình thông gia để đứng ra lo liệu, mong đám cưới của con được trọn vẹn khi về nhà chồng mới.

Các nghi lễ từ dạm ngõ đến đám hỏi, đám cưới đều được tổ chức tại nhà bố mẹ chồng cũ. Họ làm 50 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè đến chung vui cùng bố mẹ đẻ của chị Xuân làm đại diện của nhà gái, trao dâu cho nhà chồng mới.

Mọi người chúc phúc cho vợ chồng anh Huy ẢNH: NVCC

"Tôi rất xúc động khi tìm lại được hạnh phúc và được gia đình, người thân đón nhận nồng ấm. Khi tôi đi bước nữa, bố mẹ chồng cũ chỉ chúc tôi hạnh phúc và dặn rằng, nếu có điều gì khó khăn, tôi vẫn có thể quay về bên bố mẹ. Tôi luôn mong bố mẹ chồng mạnh khỏe, sống bình an", chị Xuân chia sẻ.

Lời chia sẻ của chàng rể mới

Anh Huy, chồng hiện tại của chị Xuân cảm thấy hạnh phúc khi có được người vợ hiền thảo, sống tình nghĩa, biết trước biết sau. Không chỉ vậy, anh còn có thêm một cô con gái đáng yêu, thông minh, cùng sự gắn kết của hai bên gia đình, thêm bố mẹ, thông gia và đại gia đình bên ngoại. "Tôi thật sự trân trọng và hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, mong mọi thứ sẽ luôn êm ấm như hiện tại", anh Huy nói.



Câu chuyện của chị Xuân được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Được biết, anh Huy làm bác sĩ thú y, đồng thời kinh doanh thuốc và thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm còn chị Xuân hiện làm việc tại một tiệm cắt tóc.

"Bố mẹ chồng cũ rất tốt, xem tôi như con trong nhà, mỗi dịp có việc đều gọi tôi về chung vui. Đặc biệt, chị gái và các anh chị bên gia đình chồng cũ của vợ luôn yêu thương, quan tâm, gửi gắm Xuân cho tôi. Dù đã lập gia đình riêng, chị gái vẫn thường xuyên động viên, an ủi và quan tâm vợ tôi. Ngày cưới, hơn 100 người gồm anh em, họ hàng bên nhà vợ đưa cô ấy về nhà chồng", anh Huy cho hay.