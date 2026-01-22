Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gia đình
Tình thông gia gắn bó trong lúc gia đình gặp biến cố

22/01/2026 10:30 GMT+7

Bố chồng chị Hiếu không may bị tai biến, gãy chân, phải ngồi xe lăn. Chia sẻ với gia đình thông gia, mẹ chị đã sang nhà cùng mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc ông. Câu chuyện được cư dân mạng chia sẻ bởi sự gắn bó, yêu thương giữa hai bên thông gia.

Trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại hình ảnh hai bà thông gia cùng nhau chăm sóc người bệnh kèm dòng trạng thái: "Bố chồng mình mấy hôm trước ngã gãy chân, phải bó bột. Bố bệnh nặng, mẹ chồng lại yếu nên mẹ mình lên chăm, chẳng ngại việc gì" đã nhận được nhiều lượt thả tim và bình luận tích cực.

Tình thông gia gắn bó trong lúc gia đình gặp biến cố đầy cảm động - Ảnh 1.

Mẹ ruột chị Hiếu (bên trái) phụ giúp bà thông gia chăm sóc ông Sơn

ẢNH: NVCC

Tình thông gia gắn bó

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ cùng bà thông gia ân cần chăm sóc bố chồng của con gái khiến nhiều người xúc động. Nhiều ý kiến cho rằng sự đồng cảm và hòa thuận giữa hai bên thông gia giúp con cháu yên tâm làm việc, vun vén hạnh phúc gia đình.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Hoàng Thị Minh Hiếu (30 tuổi, ở P.Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) cho biết bố chồng chị là ông Chu Văn Sơn (72 tuổi) bị tai biến cách đây 2 năm nên sức khỏe suy giảm, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người thân. Hơn một năm nay, ông mới có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, cách đây khoảng một tuần, trong lúc mẹ chồng đi vắng, ông tự tắm thì bị ngã gãy chân, buộc phải ngồi xe lăn.

Vợ chồng ông Sơn chỉ có một con trai. Con đi làm xa nên ông bà chủ yếu tự chăm sóc nhau. Thấy bà thông gia vất vả, mẹ chị Hiếu thường xuyên sang thăm hỏi, hỗ trợ trong việc chăm sóc ông Sơn.

Tình thông gia gắn bó trong lúc gia đình gặp biến cố đầy cảm động - Ảnh 2.

Gia đình hai bên quây quần vào các dịp lễ tết

ẢNH: NVCC

"Hai nhà cách nhau 1 km nên mẹ tôi thường xuyên đến đỡ bố chồng ra khỏi giường ngồi lên xe lăn, lấy thuốc cho ông uống, xoa bóp chân tay... Mẹ chồng tôi có bệnh nền như tiểu đường, tiền đình… nên chăm sóc ông khá vất vả", chị Hiếu chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng mẹ chị vì thương con gái nên mới sang hỗ trợ gia đình thông gia, chị Hiếu cho biết từ khi về làm dâu, chị luôn nhận được sự đùm bọc, yêu thương nên không có chuyện mẹ đẻ sang chăm sóc để "lấy lòng" bà thông gia.

Chia sẻ về việc không thuê người chăm sóc, chị Hiếu nói: "Vì bố chồng mới ra viện nên tôi không yên tâm thuê người ngoài. Có mẹ đẻ đỡ đần việc này nên tôi có thời gian tập trung làm việc, lo kinh tế cho cả gia đình. Tôi không phân biệt gia đình chồng hay gia đình mẹ đẻ, từ khi lập gia đình xem hai bên như một nhà".

Khi sức khỏe ông Sơn dần ổn định, hai bên gia đình thường xuyên qua lại, cùng đi chơi và chia sẻ với nhau những bữa ăn ấm cúng. Do gia đình chồng neo người, mẹ chồng lại không phải người địa phương nên mối quan hệ với gia đình thông gia càng thêm gắn bó.

Mẹ ruột chị Hiếu là bà Nguyễn Thị Hòa (51 tuổi) chia sẻ: "Hai nhà ở gần nhau, tôi thấy bà thông gia vất vả trong việc chăm sóc ông nên sang phụ giúp. Công việc cũng không có gì nặng nhọc. Chồng tôi hiện cũng đau chân nhưng may mắn vẫn đi lại được. Tôi phụ giúp để các con yên tâm công tác".

Mẹ chồng nàng dâu yêu thương nhau

Không chỉ gắn bó trong mối quan hệ thông gia, tình cảm giữa chị Hiếu và mẹ chồng là bà Vi Thị Hoa (60 tuổi) cũng rất thân thiết. Hai mẹ con thẳng thắn góp ý khi có điều chưa hài lòng để cùng thấu hiểu và rút kinh nghiệm.

Tình thông gia gắn bó trong lúc gia đình gặp biến cố đầy cảm động - Ảnh 3.

Mẹ chồng (bên phải) và mẹ ruột chị Hiếu

ẢNH: NVCC

"Gia đình hai bên đều không phân biệt con trai, con dâu hay con gái, con rể. Tôi luôn nghĩ không ai là hoàn hảo nên học cách chấp nhận, bỏ qua những điều chưa trọn vẹn để cuộc sống thoải mái hơn. Khi mỗi người đối xử với nhau bằng sự chân thành, tình cảm sẽ dần gắn kết", chị Hiếu chia sẻ.

Người con dâu mong bố mẹ hai bên luôn mạnh khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu. Dù làm việc ở Hà Nội, chị vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ hai bên, xem đó là điểm tựa tinh thần để vợ chồng vững vàng, cùng nhau vun vén mái ấm.

"Với tôi, mẹ chồng và mẹ đẻ đều hiền lành, yêu thương con cái. Tôi cũng rất vui khi câu chuyện của gia đình được mọi người đón nhận tích cực, nhận nhiều lời chúc sức khỏe", chị Hiếu nói.

Tình thông gia gắn bó trong lúc gia đình gặp biến cố đầy cảm động - Ảnh 4.

