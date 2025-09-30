Gia cảnh xót xa của người phụ nữ có mẹ chồng và chồng bệnh liệt giường

Bản thân cũng đang bệnh nặng (bị khớp, bướu và thiếu máu cơ tim), chị Hồ Thị Thu lại phải một mình gồng gánh nuôi 4 người, trong đó mẹ chồng và chồng bị tai biến nằm liệt giường.

Chị Thu nghẹn ngào nói: "Với tôi bây giờ, qua được ngày nào hay ngày đó. Tôi không biết rồi có đủ sức để gắng gượng tiếp được nữa hay không… Chỉ sợ một ngày tôi cũng đổ quỵ thì không biết ai lo cho mẹ, cho chồng và 2 con (cô con gái đầu 22 tuổi, đã tốt nghiệp cao đẳng chưa có việc làm, con gái thứ 2 đang học lớp 8).

Chị Hồ Thị Thu đang chăm chồng ở Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.Huế Ảnh: BÙI NGỌC LONG

Chị Thu và anh Đặng Thủy (53 tuổi) cưới nhau cách đây hơn 24 năm. Mặc dù gia đình không khá giả, nhưng họ vẫn nỗ lực làm việc để chăm lo mẹ già và nuôi con ăn học. Anh Thủy trước đây là lao động chính của gia đình. Anh làm thuê cho cơ sở đúc gạch, mỗi ngày thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng, cũng đủ đắp đổi, chăm lo gia đình. Còn chị Thu tuy trong người có bệnh cũng đi giúp việc cho các gia đình trong thành phố, kiếm thêm thu nhập phụ chồng.

Mới đây, ngày 14.5, sau khi đi làm về khuya, anh Thủy tắm xong rồi đi ngủ bình thường. Không ngờ sáng hôm sau thức dậy, chị Thu phát hiện anh nằm đơ, miệng méo, lay không dậy… Nhập viện cấp cứu, anh được Bệnh viện T.Ư Huế chẩn đoán bị tai biến vỡ mạch máu não, phải mổ gấp. Sau ca mổ, anh Thủy hôn mê gần 1 tháng mới hồi tỉnh, nhưng từ đó trở đi anh bị liệt nửa người. Sau khi xuất viện, mỗi tháng anh phải điều trị thêm 18 ngày tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.Huế. Chị Thu chăm chồng ở bệnh viện xong lại phải tất bật chạy về nhà lo cơm nước cho mẹ chồng (bà Nguyễn Thị Thuận, 85 tuổi, thương binh) cũng bị tai biến nằm liệt giường từ 3 năm nay. Mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh của bà Thuận đều do chị Thu cáng đáng.

Gần 4 tháng nay, sau khi chồng đổ bệnh, chị Thu cũng phải bỏ việc để lo cho chồng và mẹ già. Mọi chi phí thuốc thang sinh hoạt đều nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và xóm giềng. "Ai thương rồi cũng giúp được vài lần, chứ có đâu mà giúp hoài. Nghĩ đến những ngày tiếp theo, tôi không biết phải xoay xở như thế nào nữa. Tôi cầu mong cho chồng hồi phục để anh có thể tự ngồi xe lăn ở nhà để tôi còn đi làm kiếm tiền, chứ cuộc sống như hiện giờ thật sự quá bế tắc", chị Thu nghẹn ngào.

Hoàn cảnh của chị Thu thật sự đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa.