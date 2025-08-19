Kiểm soát tai biến và phòng ngừa sỏi tiết niệu tái phát

Sự kiện thu hút hơn 150 bác sĩ, điều dưỡng và học viên chuyên ngành tiết niệu, thận học từ khắp cả nước, tập trung vào 3 vấn đề then chốt: công nghệ điều trị ít xâm lấn, kiểm soát tai biến và chiến lược ngăn ngừa tái phát.

Phát biểu khai mạc hội thảo, tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn, Trưởng Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: "Điều trị sỏi tiết niệu hiện nay không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ sỏi. Quan trọng hơn, chúng ta phải đảm bảo an toàn thủ thuật, giảm thiểu biến chứng và chủ động phòng ngừa tái phát. Hội thảo là cơ hội để các đồng nghiệp cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kỹ thuật tiên tiến, từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh".

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn báo cáo tại hội thảo Ảnh: BVCC

Các báo cáo khoa học tại hội thảo tập trung vào những tiến bộ nổi bật của phẫu thuật nội soi trong điều trị sỏi tiết niệu. Bác sĩ Đỗ Anh Toàn trình bày kinh nghiệm với kỹ thuật nội soi tán sỏi qua da (PCNL) tối ưu hóa kích thước đường hầm, giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm tỷ lệ chảy máu và biến chứng. Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái, Khoa Tiết niệu, chia sẻ giải pháp kiểm soát tai biến trong nội soi mềm (fURS), đặc biệt với các trường hợp sỏi phức tạp hoặc vị trí khó tiếp cận.

Các chuyên gia thống nhất rằng việc đánh giá kỹ cấu trúc niệu quản và bể thận trước mổ, lựa chọn thiết bị phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vô khuẩn là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn.

Minh chứng rõ nét cho hiệu quả của kỹ thuật ít xâm lấn là trường hợp nữ người bệnh 45 tuổi, phát hiện sỏi thận phải kích thước 2,5 cm lan vào nhiều đài thận. Trước đây, người bệnh có thể phải mổ mở hoặc tán sỏi nhiều lần, nhưng các bác sĩ Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện tán sỏi thận qua đường tiểu bằng ống nội soi mềm kết hợp laser. Chỉ sau 30 phút, sỏi được loại bỏ hoàn toàn, không để lại vết mổ trên da, người bệnh chỉ đau nhẹ và xuất viện sau 2 ngày.

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn nhận định: "Trường hợp này cho thấy nội soi mềm giúp xử lý triệt để sỏi lớn chỉ trong một lần can thiệp, an toàn và hồi phục nhanh, điều mà các phương pháp truyền thống khó đạt được".

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn thực hiện phẫu thuật sỏi thận Ảnh: BVCC

Vai trò của phòng ngừa tái phát sỏi tiết niệu

Không chỉ tập trung vào điều trị, hội thảo còn đề cao vai trò của phòng ngừa tái phát, đây là thách thức lớn trong quản lý bệnh lý sỏi tiết niệu. Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP.HCM, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam, phân tích các yếu tố chuyển hóa, chế độ ăn uống và chiến lược theo dõi định kỳ, nhấn mạnh rằng nhiều người bệnh tái phát sỏi trong vòng 5-10 năm nếu không thay đổi lối sống hoặc không được đánh giá nguy cơ sớm. Việc kết hợp điều chỉnh chế độ ăn, uống đủ nước, tăng vận động cùng với điều trị nội khoa dự phòng sẽ giúp kéo dài thời gian tái phát và nâng cao chất lượng sống.

Các phiên thảo luận ca bệnh thực tế tại hội thảo đã tạo cơ hội để học viên và đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những tình huống khó trong thực hành lâm sàng. Từ đó, các giải pháp điều trị được cá thể hóa, phù hợp hơn với từng người bệnh. Hội thảo khép lại với sự đồng thuận cao về việc tiếp tục mở rộng ứng dụng các kỹ thuật ít xâm lấn, nâng cao quy trình kiểm soát tai biến và xây dựng chiến lược phòng ngừa tái phát bền vững.