Trả lời bạn đọc 22.9.2025

Ban CTBĐ
22/09/2025 07:48 GMT+7

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời (theo đơn vị và địa chỉ cũ trước ngày 1.7.2025) cho các trường hợp sau:

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Bộ Tài chính (118 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, TP.Hà Nội) trả lời đơn của ông Phan Thanh Minh (ngụ số 12/5 Tân Hàng, P.10, Q.5, TP.HCM); Công ty Sữa chua Trân châu Hạ Long (Tầng 2, Lô 58, BT4x2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, TP.Hà Nội) trả lời đơn của bà Trịnh Kim Oanh (ngụ 23/20/5, đường số 27, khu phố 30, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM); TAND cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc (ngụ số 49, tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước); UBND P.Long Phước, TP.HCM trả lời đơn của ông Phan Văn Khôi và bà Lê Thanh Nga (ngụ số 167 đường Long Phước, P.Long Phước, TP.HCM); Sở Tư pháp TP.HCM trả lời đơn của ông Huỳnh Thành Ký (ngụ ấp 6, xã Tân Bình, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Sỷ và bà Lê Thị Ngọc Cam (ngụ số 126, đường Đào Thị Kiểm (đường số 92 cũ), ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Hồ Vọng Múi (ngụ số 4/8, tổ 13, KP.2, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nay là P.Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND P.Bình Tiên, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (ngụ số 7/33 Nguyễn Văn Luông, P.10, Q.6, nay là P.Bình Phú, TP.HCM); Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai - Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Nén (ngụ số 61 A Hoàng Hoa Thám, P.2, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); Thanh tra UBND tỉnh Vĩnh Long trả lời đơn của ông Trần Văn Trúc (ngụ số 138C, tổ 5, khóm Tân Quới Đông, P.Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nay là P.Long Châu, tỉnh Vĩnh Long); Cơ quan CSĐT - Công an TP.Đà Nẵng trả lời đơn của ông Lâm Văn Sung (ngụ tổ 1, thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang); UBND xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Lý Quý Hùng (ngụ số 41/6 An Dương Vương, P.An Đông, TP.HCM)…

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Xem thêm bình luận