Trả lời bạn đọc 28.8.2025

TP.HCM: Trường THPT Nguyễn Du, Q.10 (XX1 Đồng Nai, P.15, Q.10) trả lời đơn của bà Quảng Trọng Thanh Bình (ngụ số 131/50 Thành Thái, P.14, Q.10); UBND Q.12 trả lời đơn của ông Lê Sĩ Trị (ngụ số 161/152 Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân, Q.12) và một số người dân khác có tên trong đơn; Viện KSND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Thương (ngụ ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, H.Củ Chi); TAND Q.Tân Bình trả lời đơn của ông Lu Quí Minh (ngụ số 33/3 đường Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình); Viettel TP.HCM - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (285 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10) trả lời đơn của ông Danh Miến (ngụ số 242/7/38 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3); Chi cục Thi hành án dân sự Q.5 trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng (ngụ số 85/2 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1);

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của bà Phan Thị Thu Hiền (ngụ số 82A Nguyễn Trãi, TT.Quảng Phú, H.Cư M'gar); UBND tỉnh Vĩnh Long trả lời đơn của ông Trần Văn Trúc (ngụ số 138C, tổ 5, khóm Tân Quới Đông, P.Trường An, TP.Vĩnh Long); UBND H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, H.Châu Thành); TAND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Vũ Thùy Mộng Điệp (ngụ số 186 Chu Văn An, P.2, TP.Bảo Lộc); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Hoàng Văn Bính (ngụ số 108/36 Trương Vĩnh Ký, KP.4, P.Phước Lộc, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận, nay là P.La Gi, tỉnh Lâm Đồng); Thanh tra Công an tỉnh Lào Cai trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ số 9 Đào Duy Từ, tổ 7, P.Kim Tân, TP.Lào Cai); Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của ông Đinh Long Huệ (ngụ số 201 Nguyễn Trãi, TP.Quảng Ngãi); TAND H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Vũ Thùy Mộng Điệp (ngụ số 186 Chu Văn An, P.2, TP.Bảo Lộc); Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh An Giang trả lời đơn của ông Võ Minh Nhựt (ngụ tổ 16, khóm Hòa Bình, P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc)…

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.