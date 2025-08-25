Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trả lời bạn đọc 25.8.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
25/08/2025 08:34 GMT+7

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời (theo đơn vị và địa chỉ cũ trước ngày 1.7.2025) cho các trường hợp sau:

Đội thuế H.Củ Chi - Chi cục Thuế khu vực II - Cục Thuế TP.HCM trả lời đơn của bà Phan Thị Chi (ngụ 35 đường số 25, P.Cát Lái, TP.Thủ Đức); Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND và UBND H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của ông Đào Trọng Tráng (ngụ 45/36 Lê Cơ, P.An Lạc, Q.Bình Tân); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của bà Trương Thị Lan (ngụ 300/9 Hòa Hảo, P.4, Q.10);

Viện Kiểm sát Quân sự T.Ư trả lời đơn của ông Đinh Văn Sơn và bà Hoàng Thị Thuận (ngụ thôn 1, xã Quảng Tín, H.Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông); Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Bùi Tấn Sang - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Phát Vina (ngụ 105A Nguyễn Trãi, TT.Quảng Phú, H.Cư M'gar); UBND H.Phú Tân, tỉnh Cà Mau trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Kim Thoa (ngụ ấp Đường Cày, xã Phú Tân, H.Phú Tân); UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn

của bà Phan Mỹ Việt (ngụ 135 Hoàng Văn Thụ, khóm 4, P.Tân Thành, TP.Cà Mau); Điện lực U Minh Thượng - Công ty Điện lực Kiên Giang (ấp Công Sự, xã Minh Bắc, H.U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) trả lời đơn của ông Trần Trúc Phương (ngụ tổ 6, ấp Minh Tiến, xã Minh Thuận, H.U Minh Thượng); Thanh tra UBND tỉnh Quảng Nam trả lời đơn của bà Nguyễn Hoài Anh (ngụ lô A7/27 đường Trảng Kèo 6, xã Cẩm Hà, TP.Hội An); UBND xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Trần Hoàng Chương (ngụ 9/2 Thái Sanh Hanh, KP.19, P.2, TP.Mỹ Tho); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Trần Nam (ngụ đường Tua 7, ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa) cùng một số hộ dân khác có tên trong đơn; Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau trả lời đơn của ông Dương Ngọc Thân (ngụ ấp 4, xã Khánh Tiến, H.U Minh); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Nguyễn Hóa (ngụ 7 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) và ông Lê Văn Ty (ngụ 113/28 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP.HCM)…

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Xem thêm bình luận