Cứ 100 người được hỏi thì 60 người muốn '7 giờ 30 học sinh vào học'

Trong tuần qua, một vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc Báo Thanh Niên đó là giờ vào học với học sinh THCS, THPT vào năm học mới 2025 - 2026. Bài viết "Học 2 buổi/ngày: Có nên lùi giờ vào học với bậc THCS, THPT?" thu hút nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận.

Học sinh Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại đa số chọn vào học lúc 7 giờ 30

Bài viết nêu ra vấn đề từ năm học 2025 - 2026, những trường THCS, THPT đủ điều kiện sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết. Phụ huynh, học sinh và nhiều giáo viên cho rằng nên lùi giờ vào học với các trường dạy 2 buổi/ngày, để học sinh có thêm thời gian ăn sáng, nghỉ ngơi.

Tính đến 23 giờ ngày 22.8.2025, có 60% bạn đọc chọn phương án vào học lúc 7 giờ 30; 32% muốn giờ vào học là 7 giờ 45. Chỉ có 8% muốn học sinh bậc trung học vào học lúc 7 giờ.

Kết quả khảo sát giờ vào học mong muốn trên Thanh Niên Online ẢNH: THÚY HẰNG

'Học sinh tiểu học nên vào học lúc 7 giờ 45, học sinh THCS và THPT vào học lúc 7 giờ 30'

Bạn đọc tranh luận sôi nổi về chủ đề giờ vào học của học sinh thế nào là hợp lý.

Bạn đọc Thanh Nguyen nêu: "Nên quy định tất cả các cấp học vào lớp học tiết đầu buổi sáng 7 giờ 30, ra về 10 giờ 45. Buổi chiều 13 giờ 15 vào học, ra về lúc 16 giờ 30. Góc nhìn của tôi sau 15 năm đưa và đón con, cháu đi học ở TP.HCM".

Bạn đọc Khoa Học Trần viết: "Không gì vô lý hơn học sinh phải vào học trước 7 giờ 30 trong khi người lớn bắt đầu làm việc sau 7 giờ 30".

Phụ huynh hamaukhanhuk chia sẻ: "Học sinh Nhật, Hàn, Đài Loan toàn vào học lúc 8 giờ 30, cao lớn hơn học sinh Việt Nam, đáng suy ngẫm".

Tranh luận lại điều này, bạn đọc Vietroad nói: "Hãy xem nhiệt độ bên Hàn là bao nhiêu. Ở Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, 8 giờ 30 trời bắt đầu nắng như đổ lửa. Học càng sớm càng mát, hiệu quả càng cao không chịu...".

Phụ huynh đưa con đi tựu trường năm học 2025 - 2026 tại Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phản biện lại ý kiến trên của bạn đọc Vietroad, tài khoản lấy tên "Huynh" trao đổi: "Ai cấm đi đến trường sớm, chỉ là không nên vào học sớm. Vào học sớm đồng nghĩa ăn sớm, mà ăn sớm nhưng đủ chất sao làm được, rồi thời gian đâu thể dục buổi sáng. Đừng đổ lỗi thời tiết khi sáng học có 4 tiết, nên xem Thái Lan ấy. Theo tôi 6 giờ 45 vào lớp và 7 giờ vào học là không khoa học, các giác quan chưa khởi động được nhiều".

Bạn đọc Mỹ Quyên Nguyễn chia sẻ: "Tôi nghĩ học sinh tiểu học nên vào học lúc 7 giờ 45, học sinh THCS và THPT vào học lúc 7 giờ 30 là hợp lý để tránh mật độ giao thông dày đặc. Tiếp theo, nhà nước nên ban hành quy định "Cấm hát karaoke ở không gian mở" để bảo vệ các em học sinh, sinh viên có không gian yên tĩnh học hành buổi tối và người lao động cũng cần nghỉ ngơi hoặc dạy dỗ con cái học tập. Nếu cảm thấy cấm "Hung thần karaoke" khó quá thì nên điều chỉnh lại khung giờ yên tĩnh từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, chứ tuyệt đối không thể để các em học sinh tới 22 giờ mới được yên tĩnh học tập. Vì như vậy thì mấy giờ các em mới ngủ?".

Thăm dò ý kiến Bạn ủng hộ học sinh THCS, THPT vào học lúc mấy giờ? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. 7 giờ 7 giờ 30 7 giờ 45

"Bạn đọc mới" trao đổi: "Tôi nghĩ nên học tiết đầu của buổi sáng là 7 giờ 30 để phù hợp các cháu ăn sáng và đến trường không phải vội thức dậy và vội ăn. Ra về lúc 10 giờ 45 tiện cho các cháu về nhà ăn uống, ngủ trưa để lấy lại sức tập trung vào học buổi chiều. Buổi chiều vào học lúc 13 giờ 30 và ra về vào lúc 16 giờ 30 là phù hợp...".

Tài khoản Lâm Lê thì cho rằng: "Nên lùi thời gian khung giờ chiều cho các bé THCS, THPT để các bé có thời gian ngủ nghỉ một xíu. Một số bé không bán trú nên ra về lúc 11 giờ. Về đến nhà 11 giờ 15, ăn uống xong lại lo đi học vì 13 giờ có mặt tại trường, rất vất vả...".