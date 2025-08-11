Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trả lời bạn đọc 9.8.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
11/08/2025 08:17 GMT+7

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn (theo đơn vị và địa chỉ cũ trước ngày 1.7) trả lời cho các trường hợp sau:

TP.HCM: Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP trả lời đơn của ông Cung Thế Thắng (ngụ số 2, đường số 18, KDC Cotec, ấp 3, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè); UBND xã Phước Kiển, H.Nhà Bè trả lời đơn của ông Võ Văn Đồng (ngụ 615 chung cư Hoa Phượng, KP.2, P.Thới An, Q.12); Công ty cổ phần Kita Invest (27 Lê Quý Đôn, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) trả lời đơn của bà Lý Hồng Trinh (ngụ số 291 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6) và bà Trần Thị Thanh Vân (ngụ số 195/10, đường số 28, P.6, Q.Gò Vấp); Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND H.Củ Chi trả lời đơn của bà Phan Thị Chi (ngụ số 35, đường số 25, P.Cát Lái, TP.Thủ Đức); Trường THPT Nguyễn Du, Q.10, TP.HCM (XX1 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP.HCM) trả lời đơn của bà Quảng Trọng Thanh Bình (số ngụ 131/50 Thành Thái, P.14, Q.10); Ban Tiếp công dân - Thanh tra TP.Thủ Đức trả lời đơn của ông Dương Tấn Đồng (ngụ số 894/27E Nguyễn Xiển, KP.Long Hòa, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức); TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Nguyễn Kim Chi (ngụ số 757 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM) - Là người đại diện theo ủy quyền của ông Yang Tai Jen; Viện KSND TP.Đà Nẵng trả lời đơn của ông Nguyễn Cảnh Hạ (ngụ tổ 6, P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai); UBND TX.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của bà Lê Thị Mai Ly (ngụ số 11, KP.Hòa Hưng, P.An Hòa, TX.Trảng Bàng); Công an P.1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Nguyễn Chí Trình (ngụ số 6, hẻm 19, đường Tua Hai, KP.3, P.1, TP.Tây Ninh); Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Đào Đức Diễn - Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đại Phát Vina (156 Lý Thường Kiệt, TT.Quảng Phú, H.Cư M'gar; địa chỉ liên hệ: căn hộ 12B.09, chung cư 141 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM); UBND tỉnh Quảng Nam trả lời đơn của bà Nguyễn Hoài Anh (ngụ lô A7/27 đường Trảng Kèo 6, xã Cẩm Hà, TP.Hội An); Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre trả lời đơn của ông Phạm Văn Nu (ngụ ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, H.Mỏ Cày Nam)…

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.


