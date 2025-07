Trả lời bạn đọc 10.7.2025

Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Hữu Nam (ngụ N.53, cư xá Vĩnh Hội, đường Bến Vân Đồn, P.6, Q.4) và một số người dân khác có tên trong đơn; Sở

Y tế TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Trang (ngụ 109 Nguyễn Tri Phương, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương); Chi cục Thuế khu vực 2 - Cục Thuế TP.HCM (63 Vũ Tông Phan, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) trả lời đơn của ông Nguyễn Quang Hiện (ngụ 31A đường số 4, KP.11, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức); UBND Q.4, TP.HCM trả lời đơn của tập thể cư dân Chung cư RiverGate Residence, 151 - 155 Bến Vân Đồn, P.9, Q.4, TP.HCM; UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của ông Lý Tấn Thành (ngụ 241 Chiến Lược, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân); Văn phòng UBND Q.8, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Trí và bà Nguyễn Thị Ngưu (địa chỉ liên hệ: kios 22 Nguyễn Duy, P.10, Q.8); UBND Q.12, TP.HCM trả lời đơn của tập thể người dân mua nhà tại dự án Depot Metro - khối nhà A thuộc dự án khu nhà tái định cư Tham Lương, đường Dương Thị Giang, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM;

UBND tỉnh Long An trả lời đơn của bà Lê Thị Phim (ngụ ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, H.Tân Hưng); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Phan Thị Lịch - Kế toán trưởng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai (địa chỉ liên hệ: Vinhomes Nguyễn Xiển, TP.Thủ Đức, TP.HCM); Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Chiến (ngụ tổ 9, thôn 1B, xã Trà Tân, H.Đức Linh); UBND tỉnh Cà Mau trả lời đơn của bà Dương Thị Hết (ngụ khóm 4, xã An Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); UBND H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của ông Trần Quốc Bảo (ngụ 4 Nguyễn Công Trứ, TT.Krông Kmar, H.Krông Bông); Công ty CP Cara Group (trước đây là Công ty CP DV và ĐT Đất Xanh Miền Tây, 139 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trả lời đơn của bà Đàm Tú Hào (ngụ 14A Ngô Hữu Hạnh, P.Tân An, Q.Ninh Kiều)…

